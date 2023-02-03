淘大花園無屍命案｜前董事涉謀殺33歲情婦今開審 辯方同意被告曾殺人棄屍

11年前淘大花園發生無屍命案，已婚證券公司前董事，涉嫌在33歲情婦家中殺害對方，翌日再運到將軍澳棄屍，屍體無法尋回。前董事否認謀殺罪，案件今日於高等法院開審。辯方同意被告曾殺人棄屍，惟控方將舉證證明其殺人意圖。

49歲被告陳文深，被控於2011年10月6日謀殺33歲情婦秦嘉儀。

被告妻子揭發二人關係與死者爭吵

控方開案陳詞指，死者為四川人，23歲來港，2006年起於夜總會任職公關，同年結婚，翌年離婚並認識年長5歲的被告，當時被告已婚。二人2008年起交往，同年11月死者離開夜總會，3個月後被告以150萬助死者購入淘大花園E座1個單位，二人均持有住戶證及鎖匙。2011年被告妻子揭發二人關係，與死者來往爭吵，死者情緒大受影響，其後確診嚴重抑鬱症。同年10月4日鄰居從窗戶中窺見被告與死者在屋內爭吵，不足1小時後被告離開，死者痛哭，借酒澆愁。