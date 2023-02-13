淘大花園無屍命案｜妻子曾罵情婦「免費雞」自殺未遂患上抑鬱

11年前淘大花園發生無屍命案，已婚證券公司前董事，陳文深被妻子揭發婚外情，涉嫌在33歲情婦家中殺害對方，翌日再將屍體放入尼龍袋，運到將軍澳棄置，屍體無法尋回。前董事否認謀殺罪，但同意曾經殺人棄屍，被告今繼續出庭自辯。
49歲被告陳文深，洋名Ivan，被控於2011年10月6日謀殺33歲情婦秦嘉儀。
陳答應斬斷情絲 妻自殺不遂
陳指他在2011月3月被時任妻子張逸怡發現他出軌，其後他答應會與情婦秦嘉儀斬斷情絲，不會再與秦見面，但妻子並不相信，持續以仇視、討厭、冷淡的態度對待他，令他壓力很大，而妻子不時檢查其電話、銀包、月結單，又會日夜致電他檢查其行蹤並叫他回家吃飯；同時他亦向秦指他們分開後仍是朋友，仍會繼續見面。
陳憶述他曾經發現妻子服用安眠藥後半昏迷，向他說：「你唔愛我啦……」，妻子留院醒過來後哭訴：「你做咩要救翻我呀⋯你唔愛我啦⋯」，他指當時希望挽救婚姻，同時又認為自己對不起秦。陳表示妻子其後經常在兩個兒子面前影射他出軌，又在晚上時分要求兒子致電他回家吃晚飯，他指他在該時段沒有再偷情，減少出席無謂的應酬，下班便立即回家，希望妻子不要再胡思亂想，不要再傷害自己，但願可透過其行為讓妻子感受到他在乎她。陳自認他是咎由自取，對自己傷害妻子感到既內疚又後悔。
情婦分手後生活頹廢 整天酗酒
但陳指仍愛著秦，在秦表示想念他時最終忍不住答應與秦見面，而陳指二人再沒有發生親密行為，連秦挨近他亦會避開。秦曾提及她不想在涉案淘大花園單位居住，怕會回想起與陳的甜蜜時光。
及後陳亦發現，原來妻子及情婦兩人曾通電話及發訊息互罵，妻子稱情婦為「免費雞」，情婦則反擊指妻子「走出來做雞都不會有人要」。妻子其後曾在家中嘗試割脈自殺，質問陳對秦的感情是否認真，質疑他倆是否有繼續見面。
提議少見面情婦即衝窗邊企跳 情緒不穩
陳建議秦不要再與妻子吵架，又提建不如少見面，秦便突然衝向窗邊打開窗花企圖跳樓，陳亦即時然衝向窗邊捉住秦，把她拉回沙發並安撫她，她則十分傷心地痛哭。陳認為秦逐漸變得易怒，易受刺激，情緒波動，亦會出手打他。秦亦認為自己有情緒問題，希望看心理或精神科醫生，她曾向陳指自己「一時開心，一時不開心，一時正常，一時不正常，一日之間有好多個自己」，情緒起伏很大，「有時想殺咗你，情緒好唔穩定，亂咁嚟」。陳指該段時間秦有情緒問題，他自知不應該再見秦，但又不可以不見秦，深怕秦會傷害自己。
陳妻被診斷患有抑鬱症
他在案發前兩日發現其妻子亦在自殺未遂後被診斷患有抑鬱症，須服食抗抑鬱藥。妻子知道陳與秦關係的來龍去脈後，思考一輪後決定為了家庭及兒子，可以原諒陳，但前提是陳不能與秦再見面或聯絡，陳也答應。陳指「我唔可以為咗佢唔要屋企，個日好混亂，係咁諗點算好」。陳在案發當日決定鼓起勇氣去見秦，陳到秦家時看到秦在喝酒，陳拿走其酒杯指「我哋嘅關係唔可以繼續落去啦，連朋友都唔可以繼續做，咁落去嘅話，對你對我對我屋企都有傷害」。
案件明續。