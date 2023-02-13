淘大花園無屍命案｜妻子曾罵情婦「免費雞」自殺未遂患上抑鬱

11年前淘大花園發生無屍命案，已婚證券公司前董事，陳文深被妻子揭發婚外情，涉嫌在33歲情婦家中殺害對方，翌日再將屍體放入尼龍袋，運到將軍澳棄置，屍體無法尋回。前董事否認謀殺罪，但同意曾經殺人棄屍，被告今繼續出庭自辯。

49歲被告陳文深，洋名Ivan，被控於2011年10月6日謀殺33歲情婦秦嘉儀。

陳答應斬斷情絲 妻自殺不遂

陳指他在2011月3月被時任妻子張逸怡發現他出軌，其後他答應會與情婦秦嘉儀斬斷情絲，不會再與秦見面，但妻子並不相信，持續以仇視、討厭、冷淡的態度對待他，令他壓力很大，而妻子不時檢查其電話、銀包、月結單，又會日夜致電他檢查其行蹤並叫他回家吃飯；同時他亦向秦指他們分開後仍是朋友，仍會繼續見面。

陳憶述他曾經發現妻子服用安眠藥後半昏迷，向他說：「你唔愛我啦……」，妻子留院醒過來後哭訴：「你做咩要救翻我呀⋯你唔愛我啦⋯」，他指當時希望挽救婚姻，同時又認為自己對不起秦。陳表示妻子其後經常在兩個兒子面前影射他出軌，又在晚上時分要求兒子致電他回家吃晚飯，他指他在該時段沒有再偷情，減少出席無謂的應酬，下班便立即回家，希望妻子不要再胡思亂想，不要再傷害自己，但願可透過其行為讓妻子感受到他在乎她。陳自認他是咎由自取，對自己傷害妻子感到既內疚又後悔。