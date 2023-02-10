淘大花園無屍命案｜49歲前董事涉謀殺情婦 今出庭自辯「我好愛佢」

11年前淘大花園發生無屍命案，已婚證券公司前董事，陳文深被妻子揭發婚外情，涉嫌在33歲情婦家中殺害對方，翌日再將屍體放入尼龍袋，運到將軍澳棄置，屍體無法尋回。前董事否認謀殺罪，但同意曾經殺人棄屍，被告今出庭自辯憶述當年身兼數職，案件今日於高等法院開審。 陳文深今出庭作證交代其背景，他指他作為證券公司董事工作繁重，於2001年，底薪約9萬元，連花紅及獎金近150萬元。他亦另有兩份工作，3份工作年薪合共約300萬元。陳指其工作對時任妻子張逸怡的婚姻有一定影響，他當年用盡所有時間工作，其顧問服務亦需要與客戶到夜總會擴闊社交圈子，希望更多人認識他，同行人士認可他，給予自己很大壓力。同時想賺多些錢，給妻兒更好的生活，未雨綢繆。陳認為自己「表面好風光好開心」，但與前妻溝通不足。 於夜總會認識死者 秦嘉儀 2006年開始，他有到夜總會的習慣，職員向他介紹死者秦嘉儀，大家一起喝酒、玩啤牌、玩骰盅、唱卡啦OK。陳形容秦為人開朗健談有趣，「佢好識招呼客人，令人覺得好輕鬆自在」。陳指秦作為公關，只給予好的一面客人看，他當時未知道秦的負面或黑暗性格。

醉酒後第一次發生性行為 至2008年一個生日派對，他被灌醉後與秦到酒店開房，第一次與秦發生性行為，陳欲付錢當作性服務，但秦拒絕並指她並非為錢，陳對前妻感到内疚，同時心有不安，認為自己欠了秦，因此想請食飯及送禮，保持聯絡，泰令他感到很開心，逐漸喜歡上秦，更想保護及照顧秦。陳又稱他與秦發展婚外情前，「我太太係我唯一一個女人」。陳供稱秦自知他不會為了秦而與妻子離婚，亦表明不介意做第三者，二人拍拖後開始給予秦金錢及送禮，但完全不認為秦為了錢，自言「越來越愛她」。 他指，而秦當時居住的劏房環境惡劣，於是2008年底以秦之名購入了淘大花園某單位。他表明「落佢名因為我唔想俾我太太知道，我無諗過攞番層樓」；及後秦嘉儀向他稱不想再在夜總會工作，而秦懂說普通話亦善於與人溝通，於是以他旗下一間公司「佳宏能源發展有限公司」聘請秦為他工作，月薪1.5萬至2萬多元；又透過秦的朋友購入一份基金保險及一份人壽保險，受保人均是陳文深，受益人均是秦嘉儀。 拍拖後發現死者脾氣差經常發惡 秦曾於2009年2月與陳到內地留宿一天，兩人經落馬州返港途中，醉酒的秦因瑣事與陳爭執繼而動粗，陳的面部被秦刮損，秦被拘捕及票控襲擊罪，陳指秦「好似變左第二個人咁」，又認為秦帶他見朋友時，把陳像戰利品般炫耀、稱陳十分有錢，秦「喊住道歉」並得到陳的原諒。 陳表示拍拖後才知秦脾氣差，不時發惡，「鍾意認叻，鍾意喺人哋面前炫耀自己」，亦發現她不像在夜總會上班時那樣懂得控制自己飲酒，陳直斥秦的飲酒問題，亦曾目擊她與朋友聊天時突然激烈地吵架。秦答應陳她會控制其飲酒量，承諾會回到一開始拍拖時那樣做好自己。陳哽咽說：「我都想再同佢一齊，我唔捨得佢」。

49歲前董事涉謀殺情婦 今出庭自辯道二人相識經過。(資料圖片)