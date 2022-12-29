淘寶天貓年貨節2023 無門檻價格直降新玩法低至85折 am730讀者搶限量推廣碼滿¥299即減¥25！

今年農曆新年零舍早，1月尾就已經係新正頭，係時候早點辦年貨喇！傳統上國內春運時間較長，好多商業活動都會提前收爐，為咗協助店家做好年貨庫存預算，淘寶天貓香港站年貨節2023率先於今晚(12月29日)晚上8點正式開賣，活動直至下周三(2023年1月4日)晚上23時59分結束。同之前有啲唔同，今年年貨節推出全新優惠方式，部分產品限時無門檻價格直降高達85折，毋須再跨店滿減，一件都可享折扣優惠！仲有am730讀者專享搶限量推廣碼，優惠即時triple up！想知年貨節有幾筍，即睇下文介紹！

年貨節 2023 丨直降高達 85 折 賀年食品有得運！

淘寶天貓香港站年貨節2023正式期由今晚(12月29日)晚上8點正開始，一直玩到下周三(2023年1月4日)晚上23時59分結束。今年玩法比較簡單直接，以全新優惠方式，限時無門檻價格直降，部分商品折扣高達85折，單品一件直接平俾你，大家唔使東拼西湊之餘，價格仲一目了然！根據不同年貨主題，部分產品直降如下：

新年換新裝：服飾類目直降 10%

大掃除換新家具：家裝家居類目直降高達 15%

賀年食品：快消類目直降 10%

延續「雙12」嘅免費上門退貨服務(只限支持「本地退」產品並使用菜鳥官方物流)，各位新年買新衫新鞋如果撳錯尺碼、買唔啱size、cutting唔fit等，都毋須擔心。配合全新OOTD服飾頻道，齊集流行趨勢服飾，專為香港女生而設嘅服裝頻道，為你搜羅今年必備冬季大衣、連身裙、長短靴，新春新年紅色衣服裝等！另外針對家居頻道嘅「放我家」功能亦全新上線，各位喺買傢俱之前想睇下實境效果？只要上載屋企照片，即可以將商品放入家居，提前預覽搭配feeling，咁就唔驚送到嚟唔合眼緣喇！(文末提供詳細教學，記得試下喇) 再者，辦年貨當然唔少得各款賀年食品啦，今年有更多快消食品可送可運喇！買年貨食品就更加方便。