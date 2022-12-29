淘寶天貓年貨節2023 無門檻價格直降新玩法低至85折 am730讀者搶限量推廣碼滿¥299即減¥25！

今年農曆新年零舍早，1月尾就已經係新正頭，係時候早點辦年貨喇！傳統上國內春運時間較長，好多商業活動都會提前收爐，為咗協助店家做好年貨庫存預算，淘寶天貓香港站年貨節2023率先於今晚(12月29日)晚上8點正式開賣，活動直至下周三(2023年1月4日)晚上23時59分結束。同之前有啲唔同，今年年貨節推出全新優惠方式，部分產品限時無門檻價格直降高達85折，毋須再跨店滿減，一件都可享折扣優惠！仲有am730讀者專享搶限量推廣碼，優惠即時triple up！想知年貨節有幾筍，即睇下文介紹！
年貨節2023丨直降高達85折 賀年食品有得運！
淘寶天貓香港站年貨節2023正式期由今晚(12月29日)晚上8點正開始，一直玩到下周三(2023年1月4日)晚上23時59分結束。今年玩法比較簡單直接，以全新優惠方式，限時無門檻價格直降，部分商品折扣高達85折，單品一件直接平俾你，大家唔使東拼西湊之餘，價格仲一目了然！根據不同年貨主題，部分產品直降如下：
- 新年換新裝：服飾類目直降10%
- 大掃除換新家具：家裝家居類目直降高達15%
- 賀年食品：快消類目直降10%
延續「雙12」嘅免費上門退貨服務(只限支持「本地退」產品並使用菜鳥官方物流)，各位新年買新衫新鞋如果撳錯尺碼、買唔啱size、cutting唔fit等，都毋須擔心。配合全新OOTD服飾頻道，齊集流行趨勢服飾，專為香港女生而設嘅服裝頻道，為你搜羅今年必備冬季大衣、連身裙、長短靴，新春新年紅色衣服裝等！另外針對家居頻道嘅「放我家」功能亦全新上線，各位喺買傢俱之前想睇下實境效果？只要上載屋企照片，即可以將商品放入家居，提前預覽搭配feeling，咁就唔驚送到嚟唔合眼緣喇！(文末提供詳細教學，記得試下喇) 再者，辦年貨當然唔少得各款賀年食品啦，今年有更多快消食品可送可運喇！買年貨食品就更加方便。
年貨節2023丨盤點4大著數優惠
- 新人優惠最高累減¥40：使用菜鳥物流直運，新人優惠可減¥20、加上新人領紅包同時可享¥20無門檻優惠（http://click.world.taobao.com/CG1Hh）(此優惠期至2023年3月31日)
- ¥199香港跨境段包郵及各式直運優惠：包括食品和日用品等都可享受香港跨境段免運費，只要喺香港跨境段包郵專區購物滿¥199，再揀選菜鳥官方集運/菜鳥官方標準直運兼自提，即享香港跨境段包郵。若然包郵商品湊唔夠¥199？唔緊要，而家仲有「一件跨境段包郵」商品，使用菜鳥官方集運/菜鳥官方直運兼自提，一樣可以享香港跨境段免運！此外選用菜鳥官方物流直運，一次下單付運費，直送家中或自提點；指定商品選擇菜鳥直運更可享運費立減，運費低至¥0元起，推薦淘寶新手使用！再者有嘢趕住要？揀選菜鳥直運快捷型專線直送，又快又穩陣，一次下單付運費，直送家中或自提點，平均落單至收貨僅用4天時間，快捷方便！
- 大件運物流降價最高達24%：延續「香港地區傢俬頻道」，如購買大件傢俬重量達101公斤以上，使用菜鳥物流運費即大降價最高達24%（收費以物流頁面為準）；如選用菜鳥大件集運並買滿101公斤，於菜鳥應用程序輸入優惠碼 「cainiao388」，買滿¥388即減¥18。
- 除蟲除甲醛打木架服務：買木製傢俬怕有蟲同埋大陣甲醛味？只要選擇菜鳥官方集運，下單購買後輕鬆享免費甲醛檢測或加購超值除甲醛與除蟲服務！全部於菜鳥集運倉完成，到貨無憂！仲可以要求打木架加固，唔怕傢俬因為運輸途中出現損壞狀況。
淘寶天貓年貨節主會場攻略：
淘寶年貨節主會場(12月27日至1月4日)：http://click.world.taobao.com/bhFW0eK
香港傢俬頻道：http://click.world.taobao.com/bhFWPXK
香港OOTD服飾頻道：http://click.world.taobao.com/bhFW0ea
年貨節2023丨家具、服飾與賀年食品精選
- 維莎全實木櫃款，推爆款限時低至五折：維莎旗艦店主打原木傢俱系列，溫馨色調、簡約風格勁夾香港人家居布局。其中兩款熱賣「維莎全實木五斗櫃」與「維莎全實木組合電視櫃」喺今年年貨節更有特別優惠。
- 波司登羽絨折扣禮遇：想過一個暖笠笠嘅冬天，波司登官方旗艦店一定幫到你！呢款波司登極寒女裝鵝毛羽絨服係2022年新款，紫色時尚工裝加上收腰顯瘦cutting，原價¥2,399，現價¥1,919，屈指一算都打咗八折。
- Giordano搞鬼兔年衛衣，拜年必備：新年新正頭當然要著到紅運當頭拜年逗利是，好似呢款Giordano最新搞鬼兔年圓領衛衣，備有情侶款式選擇，原價¥160，現價¥139.9；而且官方旗艦店買滿¥300即減¥90！買一套情侶裝加條大褲大貴，容乜易湊夠數！
年貨節2023丨「放我家」全新功能上線
「放我家」功能全新上線！買之前想睇下家具喺家居嘅實境效果？現在可以將家具模擬放到你家中，還原入屋真實場景，提前預覽真實搭配效果！
教你4個步驟體驗家具到家的真實場景：
1️⃣ 挑選心水家具商品
2️⃣ 揀選「放我家看效果」
3️⃣ 上載屋企照片
4️⃣ 揀選你心水家具(可以多於一件)，等你可以親自搭配出最合適選擇
即去香港傢俬頻道試下新功能：http://click.world.taobao.com/bhFWPXK