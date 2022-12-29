熱門搜尋:
C觀點 聖誕節2022 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2022-12-29 07:30:00

淘寶天貓年貨節2023 無門檻價格直降新玩法低至85折 am730讀者搶限量推廣碼滿¥299即減¥25！

分享：
淘寶天貓年貨節2023 無門檻價格直降新玩法低至85折 am730讀者搶限量推廣碼滿¥299即減¥25！

淘寶天貓年貨節2023 無門檻價格直降新玩法低至85折 am730讀者搶限量推廣碼滿¥299即減¥25！

今年農曆新年零舍早，1月尾就已經係新正頭，係時候早點辦年貨喇！傳統上國內春運時間較長，好多商業活動都會提前收爐，為咗協助店家做好年貨庫存預算，淘寶天貓香港站年貨節2023率先於今晚(1229日)晚上8點正式開賣，活動直至下周三(202314日)晚上2359分結束。同之前有啲唔同，今年年貨節推出全新優惠方式，部分產品限時無門檻價格直降高達85，毋須再跨店滿減，一件都可享折扣優惠！仲有am730讀者專享搶限量推廣碼，優惠即時triple up！想知年貨節有幾筍，即睇下文介紹！

年貨節2023丨直降高達85 賀年食品有得運！

淘寶天貓香港站年貨節2023正式期由今晚(1229日)晚上8點正開始，一直玩到下周三(202314日)晚上2359分結束。今年玩法比較簡單直接，以全新優惠方式，限時無門檻價格直降，部分商品折扣高達85折，單品一件直接平俾你，大家唔使東拼西湊之餘，價格仲一目了然！根據不同年貨主題，部分產品直降如下：

  • 新年換新裝：服飾類目直降10%
  • 大掃除換新家具：家裝家居類目直降高達15%
  • 賀年食品：快消類目直降10%

延續「雙12」嘅免費上門退貨服務(只限支持「本地退」產品並使用菜鳥官方物流)，各位新年買新衫新鞋如果撳錯尺碼、買唔啱sizecuttingfit等，都毋須擔心。配合全新OOTD服飾頻道，齊集流行趨勢服飾，專為香港女生而設嘅服裝頻道，為你搜羅今年必備冬季大衣、連身裙、長短靴，新春新年紅色衣服裝等！另外針對家居頻道嘅「放我家」功能亦全新上線，各位喺買俱之前想睇下實境效果？只要上載屋企照片，即可以將商品放入家居，提前預覽搭配feeling，咁就唔驚送到嚟唔合眼緣喇！(文末提供詳細教學，記得試下喇再者，辦年貨當然唔少得各款賀年食品啦，今年有更多快消食品可送可運喇！買年貨食品就更加方便。

年貨節2023丨盤點4大著數優惠

  1. 新人優惠最高累減¥40使用菜鳥物流直運，新人優惠可減¥20加上新人領紅包同時可享¥20無門檻優惠（http://click.world.taobao.com/CG1Hh(此優惠期至2023331日)

 

  1. ¥199香港跨境段包郵及各式直運優惠：包括食品和日用品等都可享受香港跨境段免運費，只要喺香港跨境段包郵專區購物滿¥199，再揀選菜鳥官方集運/菜鳥官方標準直運兼自提，即享香港跨境段包郵。若然包郵商品湊唔夠¥199？唔緊要，而家仲有「一件跨境段包郵」商品，使用菜鳥官方集運/菜鳥官方直運兼自提，一樣可以享香港跨境段免運！此外選用菜鳥官方物流直運，一次下單付運費，直送家中或自提點；指定商品選擇菜鳥直運更可享運費立減，運費低至¥0元起，推薦淘寶新手使用！再者有嘢趕住要？揀選菜鳥直運快捷型專線直送，又快又穩陣，一次下單付運費，直送家中或自提點，平均落單至收貨僅用4天時間，快捷方便！

 

  1. 大件運物流降價最高達24%延續「香港地區傢俬頻道」，如購買大件傢俬重量達101公斤以上，使用菜鳥物流運費即大降價最高達24%（收費以物流頁面為準）；如選用菜鳥大件集運並買滿101公斤，於菜鳥應用程序輸入優惠碼 cainiao388」，買滿¥388即減¥18

 

  1. 除蟲除甲醛打木架服務：買木製傢俬怕有蟲同埋大陣甲醛味？只要選擇菜鳥官方集運，下單購買後輕鬆享免費甲醛檢測或加購超值除甲醛與除蟲服務！全部於菜鳥集運倉完成，到貨無憂！仲可以要求打木架加固，唔怕傢俬因為運輸途中出現損壞狀況。

淘寶天貓年貨節主會場攻略：

淘寶年貨節主會場(1227日至14)：http://click.world.taobao.com/bhFW0eK

香港傢俬頻道：http://click.world.taobao.com/bhFWPXK

香港OOTD服飾頻道：http://click.world.taobao.com/bhFW0ea

維莎旗艦店：維莎全實木五斗櫃 維莎旗艦店：維莎全實木組合電視櫃 Giordano官方網店：搞鬼兔年圓領衛衣(男女款) 波司登官方旗艦店：波司登極寒女裝鵝毛羽絨服 五穀磨房養生核桃芝麻黑豆粉。

年貨節2023丨家具、服飾與賀年食品精選

 

 

  • Giordano搞鬼兔年衛衣，拜年必備：新年新正頭當然要著到紅運當頭拜年逗利是，好似呢款Giordano最新搞鬼兔年圓領衛衣，備有情侶款式選擇，原價¥160，現價¥139.9；而且官方旗艦店買滿¥300即減¥90！買一套情侶裝加條大褲大貴，容乜易湊夠數！

 

  • 賀年禮盒，健康人氣大熱：拜年必備的自然是過年禮盒！來自五穀磨房的養生核桃芝麻黑豆粉，內含黑芝麻、黑大豆、黑藜麥、奇亞籽、和黑米，零糖又具高蛋白質，含豐富膳食纖維，屬健康人氣之選，最適合孝敬親友長輩。現在官方旗艦店買滿¥129即減¥10
「放我家」新功能上線！

「放我家」新功能上線！

年貨節2023丨「放我家」全新功能上線

「放我家」功能全新上線買之前想睇下家具喺家居嘅實境效果現在可以將家具模擬放到你家中，還原入屋真實場景，提前預覽真實搭配效果！

教你4個步驟體驗家具到家的真實場景：

1️⃣ 挑選心水家具商品

2️⃣ 揀選「放我家看效果」

3️⃣ 上載屋企照片 

4️⃣ 揀選你心水家具(可以多於一件)，等你可以親自搭配出最合適選擇

即去香港傢俬頻道試下新功能：http://click.world.taobao.com/bhFWPXK

優惠受條款及細則約束，詳情請參閱淘寶及天貓香港站。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受