熱門搜尋:
情人節2025 產志賀毒素 富豪雪糕車 大S離世 DeepSeek 新店關注組 朗天峰 行山路線 網上熱話 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-02-13 10:10:57

淘寶家具實體店2·22尖沙咀開幕 創逾100個就業機會

分享：
位於尖沙咀中港城的PapaHome 淘寶家具實體店首階段營運佔地逾25,000 平方呎，將於2025年2月22日開業。(公關提供)

位於尖沙咀中港城的PapaHome 淘寶家具實體店首階段營運佔地逾25,000 平方呎，將於2025年2月22日開業。(公關提供)

adblk5

阿里巴巴旗下淘寶夥香港本地一站式家居維修平台Papabo在港開設首間傢俬及生活家品實體店，並宣佈正式將其命名為「PapaHome淘寶家具實體店」。該店選址尖沙咀中港城2樓，將於2月22日正式開幕。

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅（左）及PapaHome 淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪（右）在新聞發佈會上正式宣佈，位於尖沙咀中港城2樓的「PapaHome淘寶家具實體店」將於2月22日正式開幕。(公關提供) 位於尖沙咀中港城的PapaHome 淘寶家具實體店首階段營運佔地逾25,000 平方呎，將於2025年2月22日開業。(公關提供) PapaHome 淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪（中）、淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅（左三）與專題研討會嘉賓，包括PapaHome 淘寶家具實體店顧問、前國泰航空行政總裁及前太古（中國）主席朱國樑（左一）、香港總商會總裁楊偉添（左二）、藝人陳凱琳（右三）、Quinlan & Associates首席執行官、香港澳洲商會董事會成員兼創新科技委員會聯合主席Benjamin Quinlan（右二）及信和集團資產管理董事蔡碧林小姐（右一）合照。(公關提供)

PapaHome淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪介紹，店鋪採用嶄新的線上線下融合的營運模式，為本地消費者提供購物新體驗。消費者能先在實體店內親身接觸及了解產品，並掃描商品上的二維碼以獲取詳細的產品資訊及獨家折扣資訊。鎖定心儀產品後，可直接在淘寶購物平台購買。

adblk6

他介紹，實體店與多間內地知名品牌合作，亦積極夥拍香港知名品牌及機構，例如煤氣公司及中銀香港等。營運初期預計將在香港創造超過100個就業機會，並將為有志投身零售業界的年青人提供零售管理實習及培訓機會。

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，PapaHome 90%商品運費低過600港元，50%低過100港元。

店舖提供來自逾100個優質淘寶商家超過一萬件精選產品，由客廳、飯廳、臥室家具，以至全屋訂製家具及各類裝修材料。實體店還將提供全面的服務包括客戶支援、淘寶家居產品導購、家居空間設計，以及安排上門度尺等，並利用智能家居及AI/AR等科技方便消費者選擇合適的產品。
 

入App免費換走健康產品

入App免費換走健康產品