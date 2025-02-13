淘寶家具實體店2·22尖沙咀開幕 創逾100個就業機會

阿里巴巴旗下淘寶夥香港本地一站式家居維修平台Papabo在港開設首間傢俬及生活家品實體店，並宣佈正式將其命名為「PapaHome淘寶家具實體店」。該店選址尖沙咀中港城2樓，將於2月22日正式開幕。

PapaHome淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪介紹，店鋪採用嶄新的線上線下融合的營運模式，為本地消費者提供購物新體驗。消費者能先在實體店內親身接觸及了解產品，並掃描商品上的二維碼以獲取詳細的產品資訊及獨家折扣資訊。鎖定心儀產品後，可直接在淘寶購物平台購買。

他介紹，實體店與多間內地知名品牌合作，亦積極夥拍香港知名品牌及機構，例如煤氣公司及中銀香港等。營運初期預計將在香港創造超過100個就業機會，並將為有志投身零售業界的年青人提供零售管理實習及培訓機會。

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，PapaHome 90%商品運費低過600港元，50%低過100港元。

店舖提供來自逾100個優質淘寶商家超過一萬件精選產品，由客廳、飯廳、臥室家具，以至全屋訂製家具及各類裝修材料。實體店還將提供全面的服務包括客戶支援、淘寶家居產品導購、家居空間設計，以及安排上門度尺等，並利用智能家居及AI/AR等科技方便消費者選擇合適的產品。

