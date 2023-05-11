淡水巴西龜在鰂魚涌海中被海草糾纏 市民疑善信「放生」入海報警（有片）

胡亂放生還是做功德嗎？一名巿民昨日（10日）下午在鰂魚涌寵物公園對開海面，發現一大片海草載浮載沉，不斷被海浪拍打向岸邊，該名市民於網上發帖文指，「睇真啲，原來有隻巴西龜纏住咗，郁唔到，嚇到我一度以為佢已經死左（咗）。」由於該隻巴西龜無法游走，他一心想將巴西龜救起，於是致電愛協求助，但愛協職員回應指未能即時派人到場打撈，建議他報警求助。

市民：佢 求生意志好高

與此同時，他發現巴西龜的頭部浮出水面呼吸，看到巴西龜仍然有生命，「真心勁激動，佢仲生存緊！」於是立即致電報警求助。約10分鐘後西灣河基地水警接報後乘輪船到場，但由於船的衝力大，令巴西龜跟水草一同向下沉，「嚇到我以佢係咁先，點知佢求生意志好高，過咗一陣之後游返上嚟」，水警們經過一番努力，亦成功伸長鐵杆用網將巴西龜撈起。之後亦向他交代最新情況，又指已將巴西龜送往薄扶林漁護署動物管理中心，案件交由柴灣分區跟進。