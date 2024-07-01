深中通道通車 推進粵港澳大灣區市場一體化 首日大塞車 乘客：去食下午茶變食晚飯

連接深圳和中山的跨江通道「深中通道」昨通車，預計往返兩地車程可由兩小時縮減至約半小時。國家主席習近平發賀信熱烈祝賀落成啟用，稱下一步要管好用好深中通道，促進珠江口東西兩岸融合發展。在深中通道昨下午3時正式開放前，大批慕名而來的駕駛者已在「兩地起點」附近等候一嘗新路的暢快滋味，但卻引致一帶大塞車。本報記者昨乘搭從觀塘經深中通道直達中山的「首發專車」，亦遇上大塞車，在深圳灣口岸前往深中通道的深圳起點，花逾兩個小時，雖然單計「深中通道」車程約為54分鐘，但最終到晚上8時許才到達中山目的地，全程花了逾6小時。 記者李朗僑中山報道 攝影：林俊源

全長24公里、歷時7年建造的深中通道，昨下午3時正式通車，中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明在早上的通車儀式上，宣讀國家主席習近平的賀信。習近平在信中熱烈祝賀深中通道落成啟用，形容這是繼港珠澳大橋後，粵港澳大灣區建成的又一超大型交通工程，又指興建過程克服多項世界級技術難題、創造多項世界紀錄，項目充分說明「中國式現代化是幹出來的，偉大事業都成於實幹」。

習近平︰要管好用好 習近平又表示，下一步要管好用好深中通道，促進珠江口東西兩岸融合發展，提升粵港澳大灣區基礎設施「硬聯通」和規則機制「軟聯通」水平，推進粵港澳大灣區市場一體化，把粵港澳大灣區建設成為新發展格局的戰略支點和高質量發展示範地。 深中通道連接深圳和中山，集橋、島、隧道、水下互通於一體，橫跨珠江口，往返兩地的車程可以避開經常塞車的虎門大橋，由兩小時縮短至約30分鐘。本港有跨境直通巴公司趁通車首日推出「首發專車」，昨午2時載著約90名旅客從觀塘apm出發。85歲姚先生與家人一行8人搭直通巴往中山旅遊，他出發前表示得悉有新路可縮短車程，遂趁七一假期到中山玩兩日一夜，笑言對旅程感興奮，相信深中通道非常宏偉。另一乘客楊先生指，以前通常會經珠海往中山，需時頗長，又指取道深中通道「暫時睇都係舒適便捷嘅方法」，體驗後日後或改用此方法往返中山。

橋面「打卡」亂停車塞車道 新路同時吸引一批千里迢迢來自全國各地的駕駛者，他們都希望在通車一刻率先體驗。其中，深中通道的深圳收費站於下午前已有大量私家車聚集。本報記者乘搭的「首發專車」原定下午4時抵達中山並享用下午茶，惟遇上蜂擁而至的「遊車河」車群，廣深沿江高速公路交通非常擠塞，其間更有車群上的乘客「人有三急」要落車解決。專車下午5時許終到達深中通道的深圳入口，但其後路段仍然擠塞，記者與一眾乘客繼續呆坐，以不同方式解悶，有人持續欣賞窗外美景或閉目養神。及至傍晚專車仍未駛離深中通道，大家只好安坐車上欣賞海上的晚霞，詎料同時發現竟有大批私家車停泊在路邊，甚至有人落車在橋面與美景自拍打卡，致行車線減少，亦造成擠塞，直通巴超越一排「打卡車」後，行車便較暢順。 記者乘搭的直通巴最終晚上8時03分抵達中山盛景尚峰酒店，總車程長達6小時；不過若單計「深中通道」段的途程，則約花54分鐘，即較以往節省一半時間。另有人昨日駕駛私家車由皇崗出發試行新路，用了1小時20分鐘便抵達中山，深中通道亦只花40分鐘，相信因時間較早未受接駁通道的大塞車影響。