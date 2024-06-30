深中通道｜今午開通首發團行新通道　團友：真的很興奮

深中通道今午開通，有跨境直通巴公司舉辦的首發團行新通道。(林俊源攝)

深中通道今日(30日)下午3時正式通車，通道連接深圳與中山，可縮減兩地距離。有跨境直通巴公司舉辦的首發團行新通道，有乘車港人表示自己數十年沒有前往中山，適逢通道開車，決定與家人一起「湊熱鬧」， 非常期待行經大橋，欣賞壯闊景觀。

現年85歲的姚先生與家人一行8人乘坐直通班前往中山旅遊，「聽日七一所以留一晚」。他又指，自己很久沒有去過中山，但早兩日得知有新通道可減少行車時間，因而趁七一假期去中山吃喝玩樂。他笑言自己「真的很興奮」，相信通道會非常宏偉。

另一位市民楊先生同樣與家人到中山旅遊，他指以往間中，會前往中山選擇金巴從珠海前往，需時頗長；雖自己未正式行過新通道，但如果車程真的有變快，未來可能會選用次方式，「暫時睇都係舒適便捷嘅方法」

張欣宇倡洪水橋站加快上馬

同場的立法會議員張欣宇指，深中通道開通後，可方便市民出行，「如以前行虎門大橋(去中山)，以家可慳一個鐘」；而另一方面通道亦為香港帶來機遇與挑戰，因香港需要思考如何吸引住開珠海、順德和中山居民選擇透過深中通道來港。