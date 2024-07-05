深中通道｜福田口岸今開通直達中山博覽中心的免費購物專線 港人可領取中山消費券

連接深圳和中山的深中通道上月30日開通，為方便遊客，深圳福田口岸今日起至本月28日開通直達中山博覽中心的免費購物專線。

除了可以在深圳乘坐「福田口岸—中山博覽中心」的免費跨市路線，到達中山後還有「中山博覽中心—中山市重點商圈」的免費接駁巴士至中山各個城區主要商圈。