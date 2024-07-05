深中通道｜福田口岸今開通直達中山博覽中心的免費購物專線　港人可領取中山消費券

連接深圳和中山的深中通道上月30日開通，為方便遊客，深圳福田口岸今日起至本月28日開通直達中山博覽中心的免費購物專線。
除了可以在深圳乘坐「福田口岸—中山博覽中心」的免費跨市路線，到達中山後還有「中山博覽中心—中山市重點商圈」的免費接駁巴士至中山各個城區主要商圈。
深圳福田口岸至中山博覽中心線
途經地點：深圳福田口岸公交總站、中山博覽中心站（中途在前海免費無縫中轉至中山）
服務時間：
深圳福田口岸—中山博覽中心8:00-19:00
中山博覽中心—深圳福田口岸10:00-21:00
班次間隔：1小時/班
中山博覽中心至城區主要商圈環線
途經地點：博覽中心站、天奕星河COCO City（長江北聯通公交站)、完美金鷹廣場/中山石岐萬象匯（完美金鷹假日廣場公交站）、大信新都匯站、興中廣場（鳳鳴路公交站）、悅來天虹購物中心（中澳濱河灣東公交站）、利和廣場站、博覽中心站
服務時間：博覽中心站（環線起點開車時間）：9:00-20:30
班次間隔：30分鐘/班
中山博覽中心至鎮街主要商圈環線
途經地點：博覽中心站、港口萬民匯（紅星美凱龍公交站）、小欖滙豐城公交站、小欖大信公交站、百匯時代廣場(寶源路站)、簡愛·時光里小欖菊城廣場（洪聯路口站）、華藝廣場•簡愛時光里（橫古路口公交站）、博覽中心站
服務時間：
博覽中心站（環線起點開車時間）：8:00-19:00
班次間隔：1小時/班
中山客運碼頭至博覽中心線
途經地點：中山客運碼頭、簡愛時光里太陽城購物中心（港義路公交站）、天奕星河COCO City（中山六路西公交站）、博覽中心站
服務時間：
中山客運碼頭—博覽中心：9:50-17:50
博覽中心—中山客運碼頭：10:35-18:35
班次間隔：2小時/班
此外，即日起至本月28日，到中山遊玩的港人還可以領取中山消費券，折扣高達6折，每張帳單最高減500元。