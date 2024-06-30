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2024-06-30 18:00:08

深中通道｜記者實測首日開通勁塞車　乘客：原本去食下午茶　依家晚餐都嚟

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深中通道｜首日開通勁塞車，本報記者坐的專車幾乎寸步難移。(林俊源攝)

深中通道｜首日開通勁塞車，本報記者坐的專車幾乎寸步難移。(林俊源攝)

歷經七年時間興建的深中通道今日(30日)下午3時正式通車，通道連接深圳與中山，車輛經通道來往兩地車程不足半小時，今後港人北上又添新選擇！《am730》記者今日乘坐專車試行深中通道。下午3時半通道車流非常多，不少私家車搶先試行新路，原定4時抵達中山的直通車，5時半仍未到通道入口。有市民表示，原本預料香港到中山只需一小時，但相信大塞車不會影響行程。

深中通道｜與女兒一同前往中山旅遊兩天的林小姐指，現在車程因交通擠塞大幅拉長，「令到個人好攰」。(林俊源攝) 深中通道｜首日開通勁塞車，本報記者坐的專車幾乎寸步難移。(林俊源攝) 深中通道｜有乘客在車上打瞌睡。(林俊源攝) 深中通道｜有乘客在車上打瞌睡。(林俊源攝) 廣深沿江高速公路有人在路面行走，未知他們是「人有三急」。(林俊源攝) 深中通道｜有乘客給心形手勢。(林俊源攝)

比原定車程長約3小時

本報記者是由今午2時由觀塘apm乘坐專車出發，並於2時43分抵達深圳灣口岸；完成過關程序，半小時後再出發。專車原定下午4時15分經通道抵達中山，但廣深沿江高速公路交通非常擠塞，專車「寸步難移」。導航程式更顯示，專車需晚上8時才抵達中山，比原定4時15分到達遲約4小時。

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林小組：令到個人好攰

直至下午5時，記者坐的專車仍未抵達深中通道的海底隧道入口。據記者觀察，廣深沿江高速公路有人在路面行走，未知他們是「人有三急」，還是想了解前方了解交通情況。

與女兒一同前往中山旅遊兩天的林小姐表示，原本預計從香港前往中山只需一小時，而現在車程因交通擠塞大幅拉長，她坦言「令到個人好攰」，但未必影響行程，因原本已決定在中山逗留兩日。至於未來會否再選用深中通道，林小姐表示會再考慮。

陳太：令行程大打折扣

同車另一位乘客陳太就表示，雖有心理準備，但塞車程度仍超乎想像；「原本去到食下午茶，依家晚餐都嚟」，塞車令行程大打折扣。

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以往港人前往中山、江門等粵西地區有兩個方式，其一是經港珠澳大橋，但者收費較貴，單程約200港元，需約3小時才能前往；另一個方法就是先到深圳再經虎門大橋，虎門大橋收費較平，但不時塞車，一般來回需時4小時。

然而，新設的深中通道連接深圳及中山兩岸，全長24公里，來回共有8條行車線；由東、西人工島、深中隧道、深中大橋及中山大橋組成，設計時速100公里，日均車流量可達10萬架次。香港來往中山時間預計1.5小時。

據廣東省交通運輸廳公布的深中通道車輛通行費收費標準，9人座以下客車，行駛深中通道全程，收費66元人民幣。

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