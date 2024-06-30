深中通道｜記者實測首日開通勁塞車　乘客：原本去食下午茶　依家晚餐都嚟

歷經七年時間興建的深中通道今日(30日)下午3時正式通車，通道連接深圳與中山，車輛經通道來往兩地車程不足半小時，今後港人北上又添新選擇！《am730》記者今日乘坐專車試行深中通道。下午3時半通道車流非常多，不少私家車搶先試行新路，原定4時抵達中山的直通車，5時半仍未到通道入口。有市民表示，原本預料香港到中山只需一小時，但相信大塞車不會影響行程。

本報記者是由今午2時由觀塘apm乘坐專車出發，並於2時43分抵達深圳灣口岸；完成過關程序，半小時後再出發。專車原定下午4時15分經通道抵達中山，但廣深沿江高速公路交通非常擠塞，專車「寸步難移」。導航程式更顯示，專車需晚上8時才抵達中山，比原定4時15分到達遲約4小時。

林小組：令到個人好攰

直至下午5時，記者坐的專車仍未抵達深中通道的海底隧道入口。據記者觀察，廣深沿江高速公路有人在路面行走，未知他們是「人有三急」，還是想了解前方了解交通情況。

與女兒一同前往中山旅遊兩天的林小姐表示，原本預計從香港前往中山只需一小時，而現在車程因交通擠塞大幅拉長，她坦言「令到個人好攰」，但未必影響行程，因原本已決定在中山逗留兩日。至於未來會否再選用深中通道，林小姐表示會再考慮。

陳太：令行程大打折扣

同車另一位乘客陳太就表示，雖有心理準備，但塞車程度仍超乎想像；「原本去到食下午茶，依家晚餐都嚟」，塞車令行程大打折扣。