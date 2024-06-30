深中通道｜記者試搭直通巴觀塘去中山要6小時　汽車泊路邊「打卡」致行車線減少

深中通道正式通車，往返深圳和中山的車程最快可縮短至半小時，但首日有大批來自全國各地的私家車到場率先體驗深中通道，甚至有車輛停在橋上拍攝風景「打卡」，引致新路啟用首數個小時嚴重擠塞。《am730》記者試搭從香港觀塘出發往中山的跨境直通巴亦未能倖免，最終花4小時44分才成功從深圳市的深圳灣口岸抵達中山，出發前感到雀躍的乘客，在直通巴抵達目的地一刻終於鬆一口氣。若由香港出發計，從觀塘到中山盛景尚峰酒店的總車程長達6小時。

公路有人落車解決生理需要

有跨境直通巴公司趁深中通道通車首日推出「首發專車」，接載旅客經深圳灣管制站前往中山，下午2時在觀塘出發後，原定約下午4時抵達中山盛景尚峰酒店，享用下午茶後傍晚6時起行返回深圳灣口岸。不過，直通巴在駛上深中通道前，已經塞在廣深沿江高速公路前寸步難移，其間記者更目擊有人逕自在公路上步行，甚至走到一旁解決生理需要。

全長24公里的深中通道，集橋、島、隧道、水下互通於一體。專車在離開深圳灣口岸後約兩小時終駛上新路，惟路上擠塞情況未見改善，記者只好與車上一眾乘客繼續呆坐，眾人也有不同的解悶方法，例如持續欣賞窗外美景，或閉目養神。及至傍晚時份專車仍未駛離深中通道，大家只好安坐車上欣賞海上的晚霞，詎料又發現路上有大批私家車停泊在路邊，甚至落車與美景自拍「打卡」，行車線四變二也是擠塞成因之一。直通巴最終晚上8時03分抵達中山盛景尚峰酒店，總車程長達6小時。

▼深中通道首日通車嚴重擠塞▼