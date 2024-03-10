深井名物曾經不只有燒鵝？　香港最具歷史啤酒廠仍在運作中

啤酒數千年前已誕生 清末傳入中國 寫生力啤酒廠前，先介紹啤酒的歷史。 有指啤酒早在幾千年前已經誕生，考古學家曾在美索不達米亞的泥板與古埃及的文物，找到飲用和釀製啤酒的證據。 據說啤酒是在清末期間傳入中國，昔日被喊作「咇酒」或「皮酒」，由於具健脾功效，故又有「脾酒」之稱。到了19世紀香港開埠，啤酒隨外商進口香港，當時更是軍人的配給品。 軍人月飲10公斤啤酒 商人香港建酒廠 根據《香港洋酒文化筆記1841-1851》，一份19世紀中的港英政府藍皮書記載了赤柱一個軍團，每位軍人每月飲用約10公升啤酒，足證需求殷切。

眼見有利可圖，20世紀初，一些啤酒公司先後在香港成立。1933年由律敦治開設的香港啤酒廠就是其中之一。當時的香港啤酒廠不但聘用大量深井居民，還以深井溪水釀酒，完全是「made in Hong Kong（香港製造）」。 律敦治無心機經營 戰後售香港啤酒廠予生力 不過香港啤酒廠開設沒多久，便因1930年代的白銀危機和日本侵華，陷入經營困難，酒廠一度被日本人接管，律敦治與兒子更淪為戰俘。 雖然香港重光後，香港啤酒廠很快復產，惟律敦治因喪女之痛無心經營，把廠房售予菲律賓的生力啤酒公司。 1948年生力香港正式成立，見證香港工業和經濟起飛。昔日深井一帶工廈林立，除了生力啤酒，還有嘉頓麵包、九龍紗廠及聯合碳化公司等，尤以生力聘用規模最大。