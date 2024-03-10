深井名物曾經不只有燒鵝？　香港最具歷史啤酒廠仍在運作中

提起深井名物，很多人會聯想到燒鵝，其實曾經何時，深井名物還有它──生力啤酒。
文章出處：「當代中國」網站
深井，現在對不少人來說是個自成一角的住宅區，坐擁一流海景，樓價卻相對低水。很難想像半世紀前，這片海濱竟是工廠區，匯聚紗廠、乳膠廠、麵包廠，還有最早屹立於此的生力啤酒廠。
生力是現存香港最歷史悠久的啤酒廠，如今廠房設於元朗，但早在1930年代，生力的前身、香港啤酒廠便在深井建廠釀啤酒。酒廠創辦人的名字，你可能聽過，他就是開設了律敦治醫院的印度商人律敦治！
啤酒數千年前已誕生 清末傳入中國
寫生力啤酒廠前，先介紹啤酒的歷史。
有指啤酒早在幾千年前已經誕生，考古學家曾在美索不達米亞的泥板與古埃及的文物，找到飲用和釀製啤酒的證據。
據說啤酒是在清末期間傳入中國，昔日被喊作「咇酒」或「皮酒」，由於具健脾功效，故又有「脾酒」之稱。到了19世紀香港開埠，啤酒隨外商進口香港，當時更是軍人的配給品。
軍人月飲10公斤啤酒 商人香港建酒廠
根據《香港洋酒文化筆記1841-1851》，一份19世紀中的港英政府藍皮書記載了赤柱一個軍團，每位軍人每月飲用約10公升啤酒，足證需求殷切。
眼見有利可圖，20世紀初，一些啤酒公司先後在香港成立。1933年由律敦治開設的香港啤酒廠就是其中之一。當時的香港啤酒廠不但聘用大量深井居民，還以深井溪水釀酒，完全是「made in Hong Kong（香港製造）」。
律敦治無心機經營 戰後售香港啤酒廠予生力
不過香港啤酒廠開設沒多久，便因1930年代的白銀危機和日本侵華，陷入經營困難，酒廠一度被日本人接管，律敦治與兒子更淪為戰俘。
雖然香港重光後，香港啤酒廠很快復產，惟律敦治因喪女之痛無心經營，把廠房售予菲律賓的生力啤酒公司。
1948年生力香港正式成立，見證香港工業和經濟起飛。昔日深井一帶工廈林立，除了生力啤酒，還有嘉頓麵包、九龍紗廠及聯合碳化公司等，尤以生力聘用規模最大。
地價升工廠撤 深井變住宅區 生力酒廠遷元朗
6、70年代，家用雪櫃開始在香港普及，炎炎夏日打開雪櫃品嘗一口冰凍的啤酒，成為上班族最清爽滋味的生活享受。為了推高啤酒銷量，不少啤酒公司更派「啤酒妹」到大排檔等餐廳推銷，變成香港飲食文化一部分。
踏入80年代，因應市區地價飛升，深井的工廠陸續撤出，逐漸轉型為住宅區；生力啤酒廠亦在1996年遷至元朗工業邨，原址售予地產商發展成碧堤半島。昔日的深井工廠區只剩嘉頓繼續營運。
元朗生力酒廠一度關閉 2008年免酒稅始重開
在2008年政府豁免啤酒、葡萄酒等酒精濃度少於30度的非烈酒稅項之前，啤酒商曾要繳交高達40%的稅項。考慮到生產成本上漲及本地啤酒市場萎縮，元朗的生力啤酒廠一度在2006年關閉；直至政府實施非烈酒零關稅，廠房才在2009年重開，令這間擁有75年歷史的香港老字號，繼續生產本地新鮮釀造啤酒，延續品牌的香港故事。
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