深井拋女嬰落橋亡　42歲母判兩年感化令　官促宣導丈夫關注產後抑鬱 (更新)

【17:45更新】一名42歲女子去年3月，涉嫌在深井一條行人天橋拋下初生女兒，導致女嬰死亡。她早前承認一項殺嬰罪，今早(5日)在高等法院被判處兩年感化令。法官判刑時形容事件是一場悲劇，呼籲社會關注產後抑鬱的媽媽，同時應該向男士灌輸資訊，讓他們留意太太身心變化，又寄語被告日後多做義工，指導其他患有產後抑鬱症的母親，不致於女嬰枉死。

案情指，42歲被告梁嘉儀、報稱任職秘書，承認去年3月4日在荃灣青山公路的行人天橋，故意將嬰兒從7.5米天橋拋下，導致不足12個月大的女嬰死亡。被告與其丈夫在2013年結婚，及至2022年2月16日誕下女嬰，其後對照顧女兒感到焦慮不安，為了餵哺女兒和換尿片，連夜未能入睡，案發前一日曾向丈夫提及想自殺或殺害女兒，丈夫勸她放鬆，不要胡思亂想。

到案發當日清晨5時許，女嬰不斷哭鬧，她擔心嘈醒丈夫，便帶女嬰走出屋外，並走到橋上，最終將女嬰拋下，再自行報警，女嬰送往瑪嘉烈醫院搶救後證實死亡。心理報告顯示，被告事發時的精神狀態受產後影響，未完全恢復，事後至今一直還柙小欖精神病治療中心。