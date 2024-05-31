深偽扮海外上司要求轉帳 英駐港公司負責人遇騙失400萬元

香港再發生懷疑人工智能深偽(AI Deepfake)騙案。有跨國公司香港區負責人早前接到海外上司訊息並一同舉行視像會議，因即時通訊軟件的頭像，和視像會議時騙徒外貌和聲線與上司平日相似，故不虞有詐按對方指示將約400萬港元匯款至不同戶口，用作開設分公司之用，其後才知會議中「上司」，疑由騙徒透過Deepfake技術「製作」，始知受騙報警。 警方表示，一名任職英國駐港跨境公司的女子懷疑受騙，誤信騙徒為公司上司，按指示多次匯款400萬港元到指定帳戶，發現被騙後報警。

據了解，受害人為英國公司駐香港的負責人，上周一(20日)收到一個透過通訊軟件WhatsApp的信息。騙徒冒認是受害人在英國公司的上司，而發出信息帳戶頭像「上司」相同，受害人便未有懷疑，並按指示翌日與對方舉行視像會議，期間「上司」要求受害人將約400萬港元匯到指定戶口。受害人表示在視像會議中，騙徒的聲線與外貌均與「上司」極為相似，故未有懷疑下同日多次將款項轉入指定帳戶。其後向公司查證，始知受騙，於是報警求助。 消息指，「上司」會議上影像，相信是騙徒利用「上司」及其他投資公司代表的公開片段作素材，配合Deepfake技術篡改，再在視像會議播放。警方提醒市民，如遇到陌生來電或訊息聲稱是親友、上司或同事，並要求匯款或轉帳，切記應即時致電聯絡對方查證，勿墮騙徒陷阱。

警提供核實影片真假貼士 警方指，要分辨影片或視像通話對象的真假，可留意片中人物的眼神、嘴形、光線等是否自然；將影片放大，看看對方輪廓是否模糊不清；在視訊通話過程中，要求對方在鏡頭前做指定動作，如將手指從左臉往右臉移動，檢視對方臉部有否變形；以及仔細向對方詢問他的背景，以確認他的身份。 警方去年亦提醒，騙徒透過視訊電話盜錄市民的樣貌、聲音等生物特徵，再以AI技術移花接木，製作不雅影片進行勒索，或者「易容」再向市民的親友行騙，故發現有陌生視訊來電即時「拒接」。