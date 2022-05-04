深入調查｜無綫新聞App凌晨發23奇怪訊息 警方網罪科到場搜證

無綫新聞手機應用程式昨凌晨起推送多個含奇怪內容訊息，包括「【直播中】比家超見記者」、「李家超見記者」等，無綫新聞已就事件報警，並承諾已即時加強系統監察，以防類似事件再發生。有專家認為，事件不涉及員工犯錯，而是有人惡意所為，估計或是黑客入侵伺服器。

無綫新聞流動應用程式昨凌晨凌時左右，在21分鐘內接連發出23個內容異常的推送通知訊息，包括「yooooooo」、「test」、「hi」，之後多個簡體字訊息如「堅持一國兩制訊息」、「愛國者治港」、「【直播中】比家超见記者」，以及「李家超見記者」訊息。