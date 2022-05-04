深入調查｜無綫新聞App凌晨發23奇怪訊息 警方網罪科到場搜證

無綫新聞手機應用程式昨凌晨起推送多個含奇怪內容訊息，包括「【直播中】比家超見記者」、「李家超見記者」等，無綫新聞已就事件報警，並承諾已即時加強系統監察，以防類似事件再發生。有專家認為，事件不涉及員工犯錯，而是有人惡意所為，估計或是黑客入侵伺服器。
無綫新聞流動應用程式昨凌晨凌時左右，在21分鐘內接連發出23個內容異常的推送通知訊息，包括「yooooooo」、「test」、「hi」，之後多個簡體字訊息如「堅持一國兩制訊息」、「愛國者治港」、「【直播中】比家超见記者」，以及「李家超見記者」訊息。
無綫新聞回應指，已從多方面調查，亦已即時加強系統監察，以防類似事件再次發生，同時該台資訊科技科已報警，並指會全面配合警方作深入調查。警方網絡安全及科技罪案調查科昨午到無綫電視廣播城的相關辦公室蒐證。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，新聞機構一向講求快速，負責人或不在公司設定推送通知，可能以手機在家遙控操作。而由於無綫已就事件報警，他相信不涉及員工犯錯或不小心將內部測試流出，而是有人惡意進行，但不確定是公司內部人士或外部黑客所為；而黑客亦有可能直接入侵無綫伺服器，或入侵員工電子設施遙控操作。他建議無綫定期進行全面的資訊保安審查，確定公司程式和系統等是否已更新，以及核實公司網絡和設備有否漏洞，甚至聘請資訊保安專家持續跟進，防止再發生類似情況。