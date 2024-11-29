深圳戶籍居民赴港12.1起恢復「一簽多行」　李家超：感謝中央關愛和支持(更新)

【11:00更新】國家出入境管理局經國務院批准，決定12月1日(周日)起恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」簽注，在一年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。對此，特區政府表示歡迎，特首李家超感謝中央的關愛和對香港的支持。

一年內可不限次數往來 每次最多逗留7天 深圳市戶籍居民和居住證持有人，12月1日(周日)起可以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽注。深圳市公安機關出入境管理機構周日起不再受理赴港「一周一行」簽注申請，已簽發的「一周一行」簽注仍在有效期內的可繼續使用。

珠海明年赴澳「一周一行」 同時國務院批准，自2025年1月1日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽注，在1年內的每周可前往澳門一次，而且僅限一次，每次逗留不超過7天。橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人，亦可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來澳門地區，每次逗留不超過7天。 對於中央恢復深圳居民赴港的「一簽多行」，香港特區政府表示熱烈歡迎和感謝，指出這項計劃將擴展至持居住證的非戶籍居民，合資格的深圳居民將增至過千萬，進一步為香港的旅遊、餐飲和零售等行業注入新動能。

特首李家超衷心感謝中央關愛和支持香港，認同特區政府的建議，並推出多項惠港措施。他昨日(28日)曾表示，感謝中央有關部門積極研究，加速推進「一簽多行」，相信很快會有消息。 至於文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，中央政府一直支持香港經濟和旅遊發展，旅發局將在深圳加強宣傳，並啟動網上平台，吸引更多深圳旅客訪港。 旅業會料聖誕增10%旅客 聖誕假期將至，旅遊業議會總幹事楊淑芬今早在電台節目估計屆時會增加逾10%深圳訪港旅客，可刺激本港零售及餐飲業。但由於旅客未必過夜，對酒店業幫助不大，她認為發展更多「半天深度遊」旅遊產品會具吸引力。她希望未來將赴港「一簽多行」措施擴闊至珠海、廣州等城市，再吸引更多旅客訪港。

批發及零售界立法會議員邵家輝相信今次措施能加強本港零售業的信心，他建議業界提升銷售質素。他同樣指出旅客來港的消費模式已改變，加上本港發展深度遊，相信能減少旅遊景點擠擁的問題，亦不會重現上水水貨客現象。