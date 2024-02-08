深圳灣口岸一連五晚通宵運作 增開兩臨時通宵巴士線

市民除留港度歲，相信亦有不少人「北上」，深圳灣口岸年三十至年初四(9至13日)期間，將改作通宵運作。口岸到時有新增臨時通宵巴士服務，包括往深圳灣至元朗站及天水圍站的NB2線，及深圳灣至屯門的NB3線。主要跨境巴士營運商，灣仔、太子及尖沙咀等加開前往深圳灣通宵服務。

警方表示，會按現場交通情況，分兩階段實施特別交通安排，當深圳灣口岸出現一定車龍，跨境私家車要進入預設等候區排隊。警方會透過社交平台及電台等不同渠道，向駕駛人士發放車輛輪候時間最新訊息，駕駛人士宜預先安排行程，如有車輛在輪候區希望折返，警方會彈性處理協助離開。