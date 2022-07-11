深圳灣口岸檢測苦排6小時 盧寵茂致歉 料本周可網上預約

深圳灣口岸昨早已出現長長人龍，排隊等候做核酸檢測前往深圳，有市民指輪候了約6小時。醫務衞生局長盧寵茂傍晚到口岸突擊視察，直指檢測效率太慢，向市民致歉並承諾會改進。政府亦計劃在本周內推出網上預約系統，經深圳灣口岸離境的人必須預約做核酸檢測，否則不准過關。此外，為打擊黃牛炒賣檢疫酒店名額，內地昨起改為抽籤方式分配。
旅客目前經深圳灣口岸過關前，須在口岸再做一次離境特別核酸檢測，取得陰性證明才可離境，PCR核酸檢測程序一般需時約兩小時。深圳健康驛站的每日名額於上周五(8日)增加至每日2,000個，並設有額外的「人文關懷通關」名額，供特定群組申請，政府日前已估計經深圳灣口岸離境的人流將陸續上升。一如當局所料，深圳灣口岸昨早已人頭湧湧，旅客在口岸完成檢測後，便拿著提示器在等候區等待結果。
有準備過境人士稱，早上8時多已到場做檢測，等了2個多小時仍未有結果；亦有市民表示等候6小時，「很誇張、辛苦，我們年紀這麼大，要拿著這麼多東西。」政府昨午指，早上離境人流較多，需約3小時做檢測，呼籲旅客下午3時後才過關。
盧寵茂：知道好逼好辛苦
醫務衛生局長盧寵茂昨下午5時多到場視察，並向早上需長時間輪候的市民致歉，表示知悉早上輪候人龍十分擠逼、等待過程辛苦，當局在增加通關名額後會繼續改進。他認為口岸檢測得太慢，1小時只可處理約300人，又批評登記過程職員與旅客有太多接觸，以及未有善用科技，「好多資料智能身份證都有，係爭個電話號碼」，擔心會增加感染風險。
政府計劃本周推網上預約系統
為便利離境旅客預先安排行程及減省口岸人流聚集，政府預計本周推出網上預約口岸檢測，旅客要先取得深圳健康驛站名額後，網上預約過關當天的特別核酸檢測時段，再按預約時段到深圳灣口岸做檢測；未預約的旅客，將不准進入口岸做核酸檢測及過關。
深圳健康驛站名額抽籤分配
另外，為打擊黃牛炒賣，深圳公布昨日起，驛站名額不再是先到先得，改以抽籤方式分配房間。新安排下，旅客可於每日朝九晚六申請預約，每次申請可選擇多於一個日期。當局會彈性設置每日抽籤名額，系統在每晚6時半開始隨機抽籤程序，晚上8時公布結果，名額不可轉讓。