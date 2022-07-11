深圳灣口岸檢測苦排6小時 盧寵茂致歉 料本周可網上預約

深圳灣口岸昨早已出現長長人龍，排隊等候做核酸檢測前往深圳，有市民指輪候了約6小時。醫務衞生局長盧寵茂傍晚到口岸突擊視察，直指檢測效率太慢，向市民致歉並承諾會改進。政府亦計劃在本周內推出網上預約系統，經深圳灣口岸離境的人必須預約做核酸檢測，否則不准過關。此外，為打擊黃牛炒賣檢疫酒店名額，內地昨起改為抽籤方式分配。

旅客目前經深圳灣口岸過關前，須在口岸再做一次離境特別核酸檢測，取得陰性證明才可離境，PCR核酸檢測程序一般需時約兩小時。深圳健康驛站的每日名額於上周五(8日)增加至每日2,000個，並設有額外的「人文關懷通關」名額，供特定群組申請，政府日前已估計經深圳灣口岸離境的人流將陸續上升。一如當局所料，深圳灣口岸昨早已人頭湧湧，旅客在口岸完成檢測後，便拿著提示器在等候區等待結果。

有準備過境人士稱，早上8時多已到場做檢測，等了2個多小時仍未有結果；亦有市民表示等候6小時，「很誇張、辛苦，我們年紀這麼大，要拿著這麼多東西。」政府昨午指，早上離境人流較多，需約3小時做檢測，呼籲旅客下午3時後才過關。