深圳灣口岸等做檢測排長龍 政府籲下午3時後才過關

深圳灣口岸大樓今早繼續有大批準備離境人士「打蛇餅」，等候接受核酸檢測，有市民表示他們是通過「人文關懷通關」名額過關，認為等候時間算快，只等候半小時便能登記做檢測。政府表示，由於早上繁忙時段離境人流較多，深圳灣口岸離境特別核酸檢測所需的等候時間較長，預計旅客抵達管制站後需約3小時進行檢測，呼籲旅客避免在今日中午前前往深圳灣口岸。他們可改在今日下午3時後的非繁忙時段過關，以免因大量旅客聚集而需長時間等候。
現時深圳灣口岸的旅客清關服務時間為每日上午9時至晚上8時。免費提供的特別核酸檢測服務時間為上午8時至晚上6時半。
政府料本周推網上預約系統
另外，政府預計本星期推出網上預約系統，供旅客在深圳灣口岸做離境特別核酸檢測。旅客要先取得深圳健康驛站名額，然後經系統網上預約過關當天的特別核酸檢測時段，旅客必須按預約時段到深圳灣口岸做檢測，未預約的旅客，將不准進入口岸做核酸檢測及過關。
目前旅客在最繁忙時段約需3小時進行核酸檢測，非繁忙時段則需約2小時，政府呼籲旅客，避免在早上9時至中午最繁忙的時段過關。政府說安排有助縮短檢測程序，減少旅客於口岸長時間輪候。
此外，政府指隨著深圳健康驛站自星期五起增至2,000個名額，並增設「人文關懷通關」名額，經深圳灣口岸離境的人流上升，檢測承辦商已增加檢測儀器和人手應付。