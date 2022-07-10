深圳灣口岸等做檢測排長龍 政府籲下午3時後才過關

深圳灣口岸大樓今早繼續有大批準備離境人士「打蛇餅」，等候接受核酸檢測，有市民表示他們是通過「人文關懷通關」名額過關，認為等候時間算快，只等候半小時便能登記做檢測。政府表示，由於早上繁忙時段離境人流較多，深圳灣口岸離境特別核酸檢測所需的等候時間較長，預計旅客抵達管制站後需約3小時進行檢測，呼籲旅客避免在今日中午前前往深圳灣口岸。他們可改在今日下午3時後的非繁忙時段過關，以免因大量旅客聚集而需長時間等候。

現時深圳灣口岸的旅客清關服務時間為每日上午9時至晚上8時。免費提供的特別核酸檢測服務時間為上午8時至晚上6時半。