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2024-09-04 14:01:05

深圳灣大橋墮海車禍｜「恐怖公仔」謎團解開　小紅書流出照片證放車尾

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深圳灣大橋奪命車禍｜恐怖公仔謎團解開　小紅書流出照片可見公仔放車廂。(左資料圖片、右小紅書圖)

深圳灣大橋奪命車禍｜恐怖公仔謎團解開　小紅書流出照片可見公仔放車廂。(左資料圖片、右小紅書圖)

一名駐守深圳灣口岸的46歲男海關關員，前晚駕駛私家車沿深圳灣大橋往管制站上班途中失事，連人帶車飛墮10多米下橋底，跌落約2米深海底，被救起後送院不治，惟網民關注在車禍後現場遺下「娃鬼回魂」的恐怖公仔，質疑該公仔為何在現場出現。隨後警方將涉事私家車打撈，並送到大欖涌車輛扣留中心，今早(4日)警員繼續檢視車輛進行調查工作，並在車廂檢獲「娃鬼回魂」的恐怖公仔的身軀。社交平台「小紅書」今日亦流傳一張車牌號碼與涉事私家車相同的照片，可見兩隻「娃鬼回魂」恐怖公仔被放置在車尾位置。

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內地社交平台「小紅書」流傳一張車牌號碼相同的涉事私家車相片，可見兩隻「娃鬼回魂」的恐怖公仔被放置在車尾位置。(小紅書圖) 涉事私家車車牌與小紅書圖片上一致。(資料圖片) 隨後警方將涉事私家車打撈，並送到大欖涌車輛扣留中心。(資料圖片) 一名駐守深圳灣口岸的46歲男海關關員，前晚駕駛私家車沿深圳灣大橋往管制站上班途中失事，連人帶車飛墮海底。(資料圖片) 現場汽車零件則散落一地。(資料圖片) 一名駐守深圳灣口岸的46歲男海關關員，前晚駕駛私家車沿深圳灣大橋往管制站上班途中失事，連人帶車飛墮海底。(資料圖片) 一名駐守深圳灣口岸的46歲男海關關員，前晚駕駛私家車沿深圳灣大橋往管制站上班途中失事，連人帶車飛墮海底。(資料圖片) 一名駐守深圳灣口岸的46歲男海關關員，前晚駕駛私家車沿深圳灣大橋往管制站上班途中失事，連人帶車飛墮海底。(資料圖片) 隨後警方將涉事私家車打撈，並送到大欖涌車輛扣留中心。(資料圖片) 隨後警方將涉事私家車打撈，並送到大欖涌車輛扣留中心。(資料圖片) 隨後警方將涉事私家車打撈，並送到大欖涌車輛扣留中心。(資料圖片) 隨後警方將涉事私家車打撈，並送到大欖涌車輛扣留中心。(資料圖片)

驗車搜證檢恐怖公仔身驅

涉事的白色豐田私家車損毀嚴重，車頭變形，車頂凹陷，多名維修人員及警員在場檢視。據了解，意外後現場路面留下兩條煞車胎痕，一個車輪及汽車零件則散落一地，另外還有一個「娃鬼回魂」的恐怖公仔人頭，但公仔身軀不知所終，該公仔人頭的出現原因一直成謎，成為網民熱議焦點。至今日疑團在驗車時終被解開，人員進行驗車時檢獲恐怖公仔的身軀，右手舉起，右腳波鞋甩脫。

至於在內地社交平台「小紅書」今日亦流傳一張車牌號碼與涉事私家車相同的照片，可見兩隻「娃鬼回魂」恐怖公仔被放置在車尾位置，看似在望向後方車輛司機，發帖的網民表示：「原來是他自己車裡的公仔」。

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