深圳灣大橋連人帶車墮海 海關關員困水底3小時救出不治

深圳灣公路大橋前晚發生罕見致命交通意外，一名海關高級關員駕駛私家車往深圳灣管制站上班期間，懷疑失控連人帶車衝過大橋護欄墮海，被困水底近3小時始被救出，惜送院後搶救不治。有專家認為涉事路段設計符合快速公路標準，估計涉事車輛因撞到障礙物致車轆抬起，甚至如跳台般衝出欄杆，呼籲政府要盡快清除路上障礙物。

海關一名46歲黃姓高級關員，前晚9時許駕駛個人私家車往深圳灣管制站上班途中，在深圳灣公路大橋懷疑失控衝過大橋護欄墮海，消防處晚上9時16分接報後，10分鐘後抵達現場並展開搜索。潛水隊在晚上11時38分在水底發現肇事車輛和一名傷者被困車廂，至昨凌晨零時0分將其救出後，再由水警快艇送往流浮山碼頭，轉送天水圍醫院搶救，惜延至1時30分證實不治。消防處助理消防區長余偉華表示，事發現場昏暗，水深僅兩米，加上水底能見度極低，加重水底的搜索難度。他續稱，傷者當時正在司機位上，有佩戴安全帶，潛水隊從天窗進入車廂後為其解開安全帶，再從天窗救出他。傷者被救出後由水警快艇送往流浮山碼頭，消防處救護監督黎博聞稱，零時43分接收傷者時，對方已經沒有呼吸和脈搏。

道路信息顯示屏被撞毀

意外現場的快線留有兩條車胎痕，近慢線路肩有一個道路信息顯示屏被撞毀，近橋邊的欄杆亦有被撞痕跡，同時遺下大量汽車零件和雜物，包括一個車轆；路面亦有一個電影《娃鬼回魂》的恐怖公仔頭，但未知是否屬肇事私家車。

警方新界北總區交通部調查及支援組總督察徐永麟指，涉事顯示屏當時僅擺放在該處而未有運作。案件現列作致命交通意外調查，警方會循司機精神狀態、車輛速度和機件問題等多方面調查。據悉，肇事車輛駛至事發地點時，懷疑失控翻滾，撞向該電子顯示屏後全車彈起，然後飛出護欄直墮水中。私家車昨近中午由警方派躉船打撈上岸，可見兩邊車身嚴重損毀、兩個車轆甩掉。

路政署回覆查詢指，深圳灣大橋日間會進行維修保養，因此需要放置該顯示屏在中段路肩範圍，以通知駕駛者相應臨時封路安排。現場資料顯示，顯示屏支架事發後仍竪立，顯示屏則被發現在支架旁，但無明顯受壓痕跡。事發時該路段並沒有臨時封路，顯示屏亦未有運作。

海關關長何珮珊凌晨趕赴天水圍醫院了解，證實死者為一名加入海關25年、駐守深圳灣管制站，負責貨運清關的高級關員，事發時並非執行職務。她續說，海關對事件感到十分難過，她已向其家人表達深切慰問。

促盡早清除公路障礙物免生意外

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受本報查詢時，估計汽車撞到公路上的物件後令車轆抬起，或猶如跳台般一撞便衝出公路欄杆。他指，今次路上擺放的顯示屏雖未必直接導致交通意外，但都希望政府盡快清除路上已做完工程的障礙物，特別是快速公路，舉例稱公路垃圾也有機會令駕駛者避開而引致交通意外，「但意外就係意外」，形容今次屬一連串不幸事件。深圳灣公路大橋2007年通車至今17年，他指現場環境符合快速公路標準，包括高約4呎的欄杆。