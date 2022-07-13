深圳灣續有陽性旅客自行離開 防護中心：將推新措施

深圳灣口岸連日有大批旅客長時間排隊等候檢測和過關，衍生的防疫漏洞引起社會關注。 (資料圖片)

本港疫情持續，昨新增2,769宗確診個案，再多一人離世。對於深圳灣口岸有旅客檢測陽性後除下手帶並自行乘的士離開，衛生防護中心指會推出優化措施。而政府計劃將「安心出行」實名制，並仿效內地增加「紅黃碼」，特首李家超稱只針對確診者和酒店檢疫人士，強調用在非抗疫範圍並非事實。

昨新增的確診個案中，本地佔2,558宗，輸入佔211宗，一名94歲、已打2針的女病人離世。學校呈報369宗陽性個案，涉及285間學校，當中7間學校個別班級有集體個案需要停課。4間院舍有新增個案，涉及2間安老院舍及2間殘疾人士院舍，各有一名院友感染。

增2558本地確診 部分醫院聯網減非緊急服務

東華東院內科男病房一名病床助理上周五(8日)確診，追蹤後發現2名男病人呈陽性，已移往東區醫院治療，情況穩定。醫管局又指，目前有近1,000名病人在公院留醫，部分聯網須減少非緊急服務。

有傳媒揭發深圳灣口岸有旅客檢測陽性後，疑私自除下手帶，再自行乘的士離開，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，當局已得知有陽性人士自行離開情況，將會推出優化措施，詳情稍後公布，當中考慮讓他們直接進入隔離設施。

憂紅黃碼將成「政治工具」 李家超：不會發生

政府昨亦決定，延續現行社交距離措施14日，至本月27日。而政府計劃將「安心出行」實名制，並仿效內地增加「紅黃碼」，特首李家超昨回應時強調，「紅黃碼」只針對確診者及酒店檢疫人士，其他人不受影響。當局正聽取意見，期待將「紅黃碼」新措施與現有制度接軌。

被問到有意見擔心「紅黃碼」或成為疫情以外的政治工具，李家超回應指，香港用任何方法處理疫情一定會符合法律，香港是守法的地方，政府必然會守法，強調將任何措施用在非抗疫範圍是不會發生，亦不切實際，如任何人在這方面嘗試製造事端都並非事實，不會發生，呼籲公眾不要相信，政府會做好解說工作。