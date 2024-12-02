深圳赴港 首日恢復一簽多行 商戶觀望成效 旅客促更多城市「放行」 旅遊業界建議增配套吸人流

深圳居民來港個人遊昨恢復「一簽多行」簽注安排，不少居民在首日早上已馬上辦理簽注，認為日後往返香港變得方便。有訪港內地旅客形容每次來港都要簽注「有點麻煩」，希望政策可擴展至更多城市，但亦有深圳居民明言未會因而增加來港次數。有旅遊業界不同意政策會減少深圳過夜旅客的說法，強調旅客覺得好玩自然會來，又建議仿效深圳般在管制站提供免費穿梭巴士，接載入境旅客往消費。



深圳居民赴港旅遊「一簽多行」政策自2015年中止後，事隔9年昨日再次實施，並把合資格人士擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民，申請獲批後一年內可無限次訪港，每次逗留最多7日，港府預計有過千萬深圳居民合資格。深圳設有數個港澳通行證自助簽注機，昨早不少深圳居民趁恢復首日到場辦理，有人表示政策方便他們直接赴港，毋須再每次辦理簽注，亦有居民指日後往返香港變得方便，加上住宿成本貴，傾向即日來回。

旅客來港各有目標 「一簽多行」反應各異 深圳居民楊小姐昨來港一日遊，她表示平均每年會即日來回香港兩次，主要是看風景、拍照打卡和到茶餐廳品嘗社交媒體上推薦的美食，整體消費較少，認為恢復「一簽多行」大概不會增加她來港的次數。來自湖北武漢的何先生和陽小姐就認為，本港天氣好和較暖，聖誕節氣氛又濃厚，今次來港3日並預計在市區的一天消費約2,000元。陽小姐提到，每次來港都要重複簽注「有點麻煩」，希望「一簽多行」可擴展至武漢，相信配合直達香港的高鐵，能夠吸引更多武漢人來港。來自浙江的張小姐與友人來港欣賞美國搖滾樂團Imagine Dragons演唱會，並會即日往返；她們認為，香港的化妝品、奢侈品等仍比內地便宜、折扣也較多，若有「一簽多行」，她們就能不時來「大shopping」，可能會多來幾次。 在距離管制站僅一個港鐵站之隔的上水，有商戶對政策保持觀望態度，昨暫未感受到多了內地旅客光顧，又相信疫情已改變他們的消費習慣。同時，有商戶預計恢復首日生意會錄得一成增長，有深圳旅客亦明言本港品質較有保證，例如化妝品，未來會更頻繁來港購物。

崔定邦：冇理由住天水圍出九龍玩要過夜 對於有意見認為政策將減少旅客過夜意欲，旅遊促進會總幹事崔定邦接受本報查詢時直言，不同意恢復「一簽多行」會減低旅客過夜意欲的說法，強調政策是針對深圳居民，本身他們要過夜不難，只是來港交通相對方便，笑指從西九龍站乘搭高鐵往深圳福田只需14分鐘，在尖沙咀往天水圍就需要約一小時，「成日講笑去羅湖快過去天水圍，你都冇理由要求住天水圍嘅人出九龍玩要過夜。」 崔定邦指出，要吸引旅客便不應有前設，「覺得好玩自然會嚟香港」，又指深圳口岸自恢復通關以來，不時有免費穿梭巴士接載北上港人前往各大商場或景點，建議本港可仿效有關做法。他舉例，趁本月工展會可安排免費巴士接載訪港旅客往返香園圍管制站及會場，以不太貴的成本製造消費。 歡迎旅客來一場「說走就走」的旅程 財政司長陳茂波在網誌表示，措施使深圳居民來港更方便、時間更靈活，支持本地旅遊、零售和餐飲等相關行業，同時促進港、深兩地人員更便捷暢達的雙向往來，讓彼此在經濟和人文交流上更緊密。 運輸及物流局長林世雄昨視察落馬洲支線管制站，觀察到旅客從內地口岸抵港後轉乘各類交通往各區均過程順暢，對相關交通安排感到滿意。他表示，運輸署已囑咐各公共交通營辦商預留車輛及人手應對旅客需要，準備好各陸路管制站的相關交通配套，歡迎「一簽多行」旅客隨時來一場「說走就走」的旅程。