深圳Costco｜順豐推Costco送貨　新春八折優惠首3公斤40蚊　即日送香港住宅 (附教學詳情)

山姆超巿(Sam’s)近來備受港人追捧，最近亦有另一大型超市Costco開市客在深圳「插旗」開業。Costco深圳店周五（12日）正式開幕。順豐繼宣布加入「山姆代送」行列後，亦推出Costco送貨服務，推出「深港半日達服務」，方便港人在深圳Costco店購物後，使用跨境快遞服務，以最快半日的時間即送達家中。
深圳Costco店開業首日盛況：
深圳Costco｜用順豐最快半日送到
順豐指，「深港半日達服務」設兩種寄件模式，包括「深圳線下掃碼寄」，以及「線上購物香港收」。
深圳Costco｜順豐「深圳線下掃碼寄」
- 客戶可在深圳山姆門店購物後，到附近的順豐營業站掃碼下單。步驟如下：
- 在深圳Costco門店購物
- 到Costco龍華分店門外（深圳市龍華區民達路68號）或順豐營業站點
- 掃描深港半日達寄件QR Code下單
- 檢查貨物是否符合寄遞要求
- 包裝及配送到香港地址
深圳Costco｜順豐收費一覽
順豐表示，只要在每日11時前順豐攬收成功，就可以即日內送到香港，如11時後收貨則要次日才送達。服務收費方面，首3公斤為50元人民幣、續重每0.5公斤為5元人民幣。
因為新年將至，順豐亦推出「新春8折優惠」，即日起至2月25日，順豐指，Costco送貨的收費為首3公斤40元人民幣，續重每0.5公斤4元人民幣。
深圳Costco｜順豐限制寄遞物品
要注意，一般符合海關寄遞要求的商品均可寄遞（人氣零食、即食粉麵等均可），而家電、雜貨、禮盒等物品亦能寄遞；惟生鮮肉類、冷藏冷凍、含肉、蛋、奶類商品則不能寄遞。
深圳Costco｜入會只需100元人民幣
此外，深圳Costco指，為慶祝深圳店開業，現推出入會限時優惠，原價299元人民幣會費即減100元人民幣，而開通自動續費，可享翌年會費立減60元人民幣。