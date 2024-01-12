深圳Costco｜順豐推Costco送貨　50蚊3公斤即日送香港住宅 (附教學詳情)

山姆超巿(Sam’s)近來備受港人追捧，最近亦有另一大型超市Costco開市客在深圳「插旗」開業。Costco深圳店周五（12日）正式開幕。順豐繼宣布加入「山姆代送」行列後，亦推出Costco送貨服務，推出「深港半日達服務」，方便港人在深圳Costco店購物後，使用跨境快遞服務，以最快半日的時間即送達家中。

到Costco龍華分店門外（深圳市龍華區民達路68號）或順豐營業站點

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客戶可在深圳山姆門店購物後，到附近的順豐營業站掃碼下單。步驟如下：

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順豐指，「深港半日達服務」設兩種寄件模式，包括「深圳線下掃碼寄」，以及「線上購物香港收」。

深圳Costco｜順豐收費一覽

順豐表示，只要在每日11時前順豐攬收成功，就可以即日內送到香港，如11時後收貨則要次日才送達。服務收費方面，首3公斤為50元人民幣、續重每0.5公斤為5元人民幣。

因為新年將至，順豐亦推出「新春8折優惠」，即日起至2月25日，順豐指，Costco送貨的收費為首3公斤40元人民幣，續重每0.5公斤4元人民幣。

深圳Costco｜順豐限制寄遞物品

要注意，一般符合海關寄遞要求的商品均可寄遞（人氣零食、即食粉麵等均可），而家電、雜貨、禮盒等物品亦能寄遞；惟生鮮肉類、冷藏冷凍、含肉、蛋、奶類商品則不能寄遞。

深圳Costco｜入會只需100元人民幣

此外，深圳Costco指，為慶祝深圳店開業，現推出入會限時優惠，原價299元人民幣會費即減100元人民幣，而開通自動續費，可享翌年會費立減60元人民幣。