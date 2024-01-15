熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-15 14:35:34

深水埗下月擬辦激光劍活動「光劍攻殼」　3月推出「花深市集」

分享：
深水埗民政事務處計劃下月在福華街和電腦商場一帶，例如黃金商場，舉辦激光劍活動，安排教練介紹及示範，市民可以試玩，亦會設挑戰賽。

深水埗民政事務處計劃下月在福華街和電腦商場一帶，例如黃金商場，舉辦激光劍活動，安排教練介紹及示範，市民可以試玩，亦會設挑戰賽。

各區區議會陸續召開提振地區經濟會議，深水埗區議會今日召開相關會議，指計劃在下月舉辦新興運動激光劍活動「光劍攻殼」，3月推出創意市集等。

深水埗民政事務處計劃下月在福華街和電腦商場一帶，例如黃金商場，舉辦激光劍活動，安排教練介紹及示範，市民可以試玩，亦會設挑戰賽。場地會有光效投影，製造科幻感，吸引年輕人「cosplay」和「擺拍」，希望增加電腦商場的人流。市民參與活動期間，即可在附近指定零售店和餐廳獲得折扣優惠。

對於有意見擔心激光劍活動會影響市民的眼睛，提振地區經濟專責工作小組主席黃俊雄表示，激光劍對眼睛影響不大，工作小組在設計活動時已考慮有關問題。

擬3月舉辦文青市集

民政事務處亦計劃3月9日在通州街街市對開空地，舉辦文青市集，設置25至30個攤位，預計有500至1千人參與，希望通過市集介紹本地設計產品和深水埗紡織布藝文化。活動期間會舉辦尋寶圖活動，讓參加者發掘區內美食、復古風貨品和針織布藝產品，參加者手持大會提供的「護照」就可享有優惠，預計有300人參與。

民政處亦計劃在3月中旬下午至晚上，在荔枝角舉辦「花深市集」，以花為主題，配合多個賞花地點，例如南昌公園的黃花風鈴木、元州邨的簕杜鵑隧道，串連區內花藝和打卡裝置，也會售賣花藝糕點小食、甜品和裝飾擺設。現場有花藝工作坊和街頭表演，鄰近商戶會有餐飲和消費優惠。

Ad Block
2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受