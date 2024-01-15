深水埗下月擬辦激光劍活動「光劍攻殼」　3月推出「花深市集」

各區區議會陸續召開提振地區經濟會議，深水埗區議會今日召開相關會議，指計劃在下月舉辦新興運動激光劍活動「光劍攻殼」，3月推出創意市集等。
深水埗民政事務處計劃下月在福華街和電腦商場一帶，例如黃金商場，舉辦激光劍活動，安排教練介紹及示範，市民可以試玩，亦會設挑戰賽。場地會有光效投影，製造科幻感，吸引年輕人「cosplay」和「擺拍」，希望增加電腦商場的人流。市民參與活動期間，即可在附近指定零售店和餐廳獲得折扣優惠。
對於有意見擔心激光劍活動會影響市民的眼睛，提振地區經濟專責工作小組主席黃俊雄表示，激光劍對眼睛影響不大，工作小組在設計活動時已考慮有關問題。
擬3月舉辦文青市集
民政事務處亦計劃3月9日在通州街街市對開空地，舉辦文青市集，設置25至30個攤位，預計有500至1千人參與，希望通過市集介紹本地設計產品和深水埗紡織布藝文化。活動期間會舉辦尋寶圖活動，讓參加者發掘區內美食、復古風貨品和針織布藝產品，參加者手持大會提供的「護照」就可享有優惠，預計有300人參與。
民政處亦計劃在3月中旬下午至晚上，在荔枝角舉辦「花深市集」，以花為主題，配合多個賞花地點，例如南昌公園的黃花風鈴木、元州邨的簕杜鵑隧道，串連區內花藝和打卡裝置，也會售賣花藝糕點小食、甜品和裝飾擺設。現場有花藝工作坊和街頭表演，鄰近商戶會有餐飲和消費優惠。