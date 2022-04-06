深水埗住宅搗破百家樂賭檔　6人被捕包括負責人

警方凌晨於深水埗南昌街一個住宅單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔，拘捕6人，包括1名女負責人。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)被票控。行動中，警方檢獲1部電腦、8部電視屏幕、1張百家樂賭氈，約32,350元賭款及約面值56,510元籌碼。

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，凌晨約12時展開行動，突擊搜查南昌街199號一住宅單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，人員拘捕一名76歲姓潘本地女負責人涉嫌「經營賭博場所」，一名28歲姓蘇本地男子涉嫌「協助經營賭博場所」，2人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)，將被提出檢控。另外，3名本地男子、1名本地女子，年齡介乎49至78歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)，人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方呼籲嚴格遵守防疫措施

警方重申，根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)被票控訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。