深水埗多一人確診 類鼻疽爆發途徑未明

深水埗區近月爆發類鼻疽，當局月初再在區內配水庫採集逾200個環境樣本，發現超過90個樣本呈陽性，但6個在通氣口或附近採集的拭子樣本，均未有發現活細菌。當局又稱，至今沒有食水樣本呈陽性，強調無證據顯示爆發與當區配水庫供應的自來水有關。

兩配水庫逾90樣本陽性

衛生防護中心早前在深水埗區配水庫發現，部分樣本對類鼻疽菌呈陽性。中心與港大團隊月初再到當區配水庫採集樣本，發現石硤尾及蝴蝶谷配水庫有87個泥土樣本呈陽性。當局另發現，石硤尾配水庫有5個通氣口和1個通氣口附近的拭子樣本核酸檢測呈陽性，但該等樣本未能「種菌」，反映沒有活細菌。至於至今在配水庫水體和患者家居收集的水樣本，檢測全為陰性。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮承認，暫未能確認深水埗區爆發的傳播途徑，但沒有證據顯示與自來水有關。負責調查的港大微生物學系講座教授袁國勇稱，過往數年平均每年只有7.6宗類鼻疽，但今年至今已有36宗，形容今次明顯是爆發。不過，他表示現階段無法證實細菌如何傳播。

袁國勇估計隨著全球暖化，細菌量和個案會增加，只要個案沒有聚集性便毋須擔心。水務署已增加全港供水區餘氯量，並在全港配水庫通氣口加裝濾網，阻隔帶菌泥土。