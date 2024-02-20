深水埗女童爬出晾衫架被困　母涉獨留兒童被捕　社區客廳可暫託議員促加強宣傳

深水埗有女童爬出晾衫架被困，幸獲熱心街坊合力救回屋內，女童母親涉嫌獨留兒童被捕。

熱心街坊合力救人

事發在今日(20日)上午8時03分，現場是深水埗黃竹街1J號一幢唐樓，有街坊發現一名3歲女童危站在單位外的簷篷邊，身體卡在晾衫架之間，情況非常驚險。從街坊提供的相片可見，至少兩名熱心街坊捉住女童雙手，並合力將她救回屋內。

警方及消防接報到場，女童已安全返回單位內，沒有表面傷，送往明愛醫院接受檢查。警方經調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕女童的44歲姓李母親，案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。