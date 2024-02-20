深水埗女童爬出晾衫架被困　母涉獨留兒童被捕　社區客廳可暫託議員促加強宣傳

深水埗有女童爬出晾衫架被困，幸獲熱心街坊合力救回屋內，女童母親涉嫌獨留兒童被捕。
熱心街坊合力救人
事發在今日(20日)上午8時03分，現場是深水埗黃竹街1J號一幢唐樓，有街坊發現一名3歲女童危站在單位外的簷篷邊，身體卡在晾衫架之間，情況非常驚險。從街坊提供的相片可見，至少兩名熱心街坊捉住女童雙手，並合力將她救回屋內。
警方及消防接報到場，女童已安全返回單位內，沒有表面傷，送往明愛醫院接受檢查。警方經調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕女童的44歲姓李母親，案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。
倡加強宣傳獨留兒童在家風險
立法會議員陳凱欣向《am730》表示，基層家庭一般沒有能力聘請傭人照顧家中幼童，部分家長或會把握幼童睡覺的時間落街買餸，惟直言他們危機意識欠奉，「佢概念知唔知獨留兒童在家會好危險？」她認為，政府可重新加強宣傳獨留兒童在家的風險，又說以往本港社區有良好的睦鄰關係，可交託子女予鄰居暫時照顧，「依家某啲屋苑或劏房關係又可唔可以做到咁？」
陳凱欣亦提到，18區關愛隊會陸續在各區設立辦事處，認為已登記的家庭可短暫把子女帶到辦事處，做法亦較容易處理。首個社區客廳去年在深水埗福華街推出，她認為家庭未必知道可以暫托小朋友，希望政府加強宣傳，以及在劏房戶較多的地區增加不設廚房和浴室的小型社區客廳，相信聯同非政府組織的社區中心，有助解決託兒服務或社區保姆服務不足的問題，「呢啲客廳可以幫一幫手，幫到部分家庭。」