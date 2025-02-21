深水埗戲院結業清場 夜冷舖平賣電影海報 戲院櫈音響爆谷機都有

近年香港出現戲院結業潮，去年有9間戲院先後結業或停業。近日有網民發現，其中一間已停業兩個月的深水埗戲院被夜冷店「清場」，大量戲院設備、影音器材和電影海報等物品被放上網以「清貨價」出售，引來大批影迷和街坊討論。

網民惋惜 「成間戲院買返屋企」

有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院，自2024年尾起被發現關燈停業，網站一直顯示「暫停營業」，至今未有交代後續放映安排。有網民早前發現戲院重新開燈，曾以為有復業希望「仲諗住先幾日著返燈會開返，估唔到係你哋著」。是次清場不僅吸引影迷搶購物品，也感慨各行結業潮不止：「有時真係好怕睇你地FB，見到咁多香港公司/鋪頭做唔住要清夜冷。」對此，夜冷店回應：「一雞死，一雞鳴。有離場，但也有進場。不要太悲觀！」另有網民表示：「成間戲院買返屋企」、「連（杜比）CP750都有」、「一個歷史嘅見證，咁新嘅戲院都失租結業」。