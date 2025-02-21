深水埗戲院結業清場 夜冷舖平賣電影海報 戲院櫈音響爆谷機都有

近年香港出現戲院結業潮，去年有9間戲院先後結業或停業。近日有網民發現，其中一間已停業兩個月的深水埗戲院被夜冷店「清場」，大量戲院設備、影音器材和電影海報等物品被放上網以「清貨價」出售，引來大批影迷和街坊討論。
夜冷店「大福行夜冷」昨日（20日）在網上發帖，標明「深水埗影院物品清場大平賣」並列出出售清單，帖文附上70多張照片，並標明價格由20港元起至數千港元不等。清貨物品有大量傢俬、行政物品及專業影音器材，包括43-65吋電視機、影院專業處理器、電腦、擴音器、JBL喇叭、意大利餐車、汽水櫃、爆谷機、熱狗機、風扇、空氣消毒淨化機、熱水壺等。當中不乏一些極具紀念價值的戲院用品，包括戲院座椅、3D 眼鏡等，甚至還有《破地獄》、《久別重逢》、《獅子王》等絕版巨型電影海報。
網民惋惜 「成間戲院買返屋企」
有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院，自2024年尾起被發現關燈停業，網站一直顯示「暫停營業」，至今未有交代後續放映安排。有網民早前發現戲院重新開燈，曾以為有復業希望「仲諗住先幾日著返燈會開返，估唔到係你哋著」。是次清場不僅吸引影迷搶購物品，也感慨各行結業潮不止：「有時真係好怕睇你地FB，見到咁多香港公司/鋪頭做唔住要清夜冷。」對此，夜冷店回應：「一雞死，一雞鳴。有離場，但也有進場。不要太悲觀！」另有網民表示：「成間戲院買返屋企」、「連（杜比）CP750都有」、「一個歷史嘅見證，咁新嘅戲院都失租結業」。