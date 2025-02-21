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2025-02-21 12:50:11

深水埗戲院結業清場 夜冷舖平賣電影海報 戲院櫈音響爆谷機都有

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夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook)

夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook)

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近年香港出現戲院結業潮，去年有9間戲院先後結業或停業。近日有網民發現，其中一間已停業兩個月的深水埗戲院被夜冷店「清場」，大量戲院設備、影音器材和電影海報等物品被放上網以「清貨價」出售，引來大批影迷和街坊討論。

嘉禾院線的嘉禾V Walk傳停運消息。 嘉禾V Walk宣布暫停營業 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook) 夜冷店標明「深水埗影院物品清場大平賣」，有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院。(大福行夜冷Facebook)

夜冷店「大福行夜冷」昨日（20日）在網上發帖，標明「深水埗影院物品清場大平賣」並列出出售清單，帖文附上70多張照片，並標明價格由20港元起至數千港元不等。清貨物品有大量傢俬、行政物品及專業影音器材，包括43-65吋電視機、影院專業處理器、電腦、擴音器、JBL喇叭、意大利餐車、汽水櫃、爆谷機、熱狗機、風扇、空氣消毒淨化機、熱水壺等。當中不乏一些極具紀念價值的戲院用品，包括戲院座椅、3D 眼鏡等，甚至還有《破地獄》、《久別重逢》、《獅子王》等絕版巨型電影海報。

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網民惋惜 「成間戲院買返屋企」

有街坊認出被清場的戲院為南昌站嘉禾V WALK戲院，自2024年尾起被發現關燈停業，網站一直顯示「暫停營業」，至今未有交代後續放映安排。有網民早前發現戲院重新開燈，曾以為有復業希望「仲諗住先幾日著返燈會開返，估唔到係你哋著」。是次清場不僅吸引影迷搶購物品，也感慨各行結業潮不止：「有時真係好怕睇你地FB，見到咁多香港公司/鋪頭做唔住要清夜冷。」對此，夜冷店回應：「一雞死，一雞鳴。有離場，但也有進場。不要太悲觀！」另有網民表示：「成間戲院買返屋企」、「連（杜比）CP750都有」、「一個歷史嘅見證，咁新嘅戲院都失租結業」。

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