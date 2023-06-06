深水埗桂林街倫常案｜李家超稱傷心難過　指暴力不能解決問題 (持續更新)

【10:35更新】深水埗桂林街倫常案，29歲印度籍母親涉嫌焗死3名幼童。行政長官李家超今日(6日)在行會前表示，對事件感到傷心難過，呼籲市民同心協力，多關心身邊的親友，更要保護兒童。他強調暴力不但不能解決問題，更會令問題增加和惡化。 李家超指，對於這宗悲劇感到傷心和難過，社署已經聯絡家屬按需要提供協助，並在深水埗區內設置流動服務站，為有需要市民提供支援，昨日民政署也與專業人士提供講座，未來幾日亦會繼續在區內舉辦講座，新家園協會也會提供24小時支援熱線，以支援受事件困擾的少數族裔家庭。 籲關心身邊人 社 署會提供適切服務 他呼籲大家同心協力，多關心身邊人，保護兒童，強調暴力不能解決問題，只會增加和惡化問題，小朋友有生存權，沒有人可以奪走。李家超稱，家庭暴力的原因錯綜複雜，包括財務、情感等，要解決始終需要當事人尋求支援協助。他呼籲親友見到這些情況出現，要提醒有需要人士求助，政府十分關注家庭暴力個案，若發現有關個案出現，除了執法人員採取行動，社署家庭服務科會亦介入事件，提供適切服務。

終院裁定 蔡玉玲查冊案得直 李：反映公正司法制度 對於港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲車牌查冊案在終審法院上訴得直，獲撤銷控罪和刑罰。李家超指，運輸署、運輸及物流局及律政司會詳細研究判辭，改進車牌查冊的程序及指引，以符合裁決要求。他表示，政府會認真跟進有關工作，強調裁決反映香港的公正司法制度及法治精神，確保《基本法》在香港有效履行及實踐。 至於涉及其他部門的查冊安排，他表示，當局亦會作出審視，以改進工作。