深水埗桂林街倫常案｜警指29歲母涉用枕頭焗死3女兒　丈夫已分居料涉家庭感情問題　母無精神病紀錄 (持續更新)

【16:00更新】警方下午交代案情指印度籍母親並無精神病紀錄

深水埗桂林街發生倫常案！警方今早(5日)11時許接報指，深水埗桂林街115號一單位一名男子，懷疑襲擊妻子及3名分別5歲、4歲及2歲年幼女兒。警方和救護員接報到場，破門將3名幼童送往明愛醫院搶救，3名幼童其後證實不治。警方在案發後封鎖現場調查，並持槍戒備，大批警員在場調查事件經過及起因。警方下午交代案情時指，相信案件涉及家庭感情問題，印度籍母親並無精神病紀錄。

一枕頭有血跡 女童嘴鼻亦有血跡

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫指，警員在早上約11時接報後，便到上址一劏房內發現一名印度籍女子，其中一間睡房木門反鎖，爆門後發現床上有3名昏迷的女童，分別為5歲、4歲和2歲，女童身上沒有傷痕，惟送院搶救後證實不治，相信已死去1至2小時。他說警員在單位內一個枕頭發現血跡，其中有女童嘴和鼻都有血跡，不排除是29歲的印度籍母親用枕頭將3名女童焗死。