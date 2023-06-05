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2023-06-05 16:10:00

深水埗桂林街倫常案｜警指29歲母涉用枕頭焗死3女兒　丈夫已分居料涉家庭感情問題　母無精神病紀錄 (持續更新)

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深水埗桂林街倫常案｜巴裔母涉殺害3女兒　社署證實為綜合家庭服務中心跟進個案 (持續更新)

深水埗桂林街倫常案，巴裔母涉殺害3女兒。(鍾式明攝)

【16:00更新】警方下午交代案情指印度籍母親並無精神病紀錄

深水埗桂林街發生倫常案！警方今早(5日)11時許接報指，深水埗桂林街115號一單位一名男子，懷疑襲擊妻子及3名分別5歲、4歲及2歲年幼女兒。警方和救護員接報到場，破門將3名幼童送往明愛醫院搶救，3名幼童其後證實不治。警方在案發後封鎖現場調查，並持槍戒備，大批警員在場調查事件經過及起因。警方下午交代案情時指，相信案件涉及家庭感情問題，印度籍母親並無精神病紀錄。

一枕頭有血跡   女童嘴鼻亦有血跡

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫指，警員在早上約11時接報後，便到上址一劏房內發現一名印度籍女子，其中一間睡房木門反鎖，爆門後發現床上有3名昏迷的女童，分別為5歲、4歲和2歲，女童身上沒有傷痕，惟送院搶救後證實不治，相信已死去1至2小時。他說警員在單位內一個枕頭發現血跡，其中有女童嘴和鼻都有血跡，不排除是29歲的印度籍母親用枕頭將3名女童焗死。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫交代案情。(警方fb截圖) 警方展示檢獲的枕頭及床單。(警方fb截圖) 深水埗桂林街倫常案｜女子報案指丈夫襲擊3女兒　消息：3女童送院搶救後不治 (持續更新) 深水埗桂林街倫常案｜女子報案指丈夫襲擊3女兒　消息：3女童送院搶救後不治 (持續更新) 深水埗桂林街倫常案｜女子報案指丈夫襲擊3女兒　消息：3女童送院搶救後不治 (持續更新) 深水埗桂林街倫常案｜3女童無刀傷疑遭焗死 消息：巴裔母承認殺害3名女兒 (持續更新)

涉案家庭無家暴紀錄

警方指，案發後該女子曾經致電其在新界的母親聲稱殺人，對方隨即叫兒子報警，警員調查後以涉嫌謀殺罪拘捕該名29歲母親。警方調查顯示，該女子與3名女童在上址居住約1年，她與丈夫亦已分居約一年時間，並有一段時間沒有聯絡，警方相信案件涉及家庭感情問題，又指疑犯並無精神病紀錄，相關家庭亦沒有家暴紀錄。警方強調，非常重視家庭暴力案件，一宗都嫌多，呼籲市民多留意親友，發揮鄰里精神，避免悲劇發生。

社署證實為綜合家庭服務中心跟進個案

社會福利署高度關注該宗家庭慘劇。涉事女子及其3名女兒為非政府機構綜合家庭服務中心跟進的個案。社署會盡快聯絡有關家屬，並按其福利需要提供適切協助。社署會聯同非政府機構於下午4時在港鐵深水埗站C2出口外設立流動服務站，社工會為有需要的市民提供支援和服務資訊。社署亦設有24小時電話熱線2343 2255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務。有需要的市民可隨時致電求助。

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