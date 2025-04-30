深水埗毒品車狂亂駕駛撞斃66歲女途人 警事隔一年加控多宗罪

去年3月14日深水埗發生一宗奪命車禍。當時一輛涉藏毒的私家車狂亂駕駛，撞向多輛車及將一名66歲老婦撞飛出馬路，老婦頭部重創，延至翌日不治。案發時32歲的私家車男車主於案發翌日被捕，被控一項「販運危險藥物」罪，警方今日（30日）表示，經深入調查及諮詢法律意見後，他被改控3項「串謀販運危險藥物」罪；案發時22歲男司機早前被控一項「誤殺」罪，現已被加控一項「販運危險藥物」罪及一項「危險駕駛」罪。案件將於6月9日上午於東區裁判法院提堂，其後會於高等法院審理。

案發於去年3月14日晚上約7時30分，警方巡經青山道60號對開時，發現多輛違泊車輛阻塞交通，因此下車疏導，其間一輛私家車突然加速駛走，先後撞向附近兩輛私家車，再高速將一名66歲女途人撞飛出馬路上，私家車隨後高速駛入欽州街、元州街至近九江街，再分別撞向兩車。涉事司機跳車逃去；66歲女途人捱撞後頭部重創昏迷，送院搶救，可惜延至翌日（15日）傷重不治。警方在涉案車輛上檢獲懷疑毒品，並於現場檢獲一張香港身份證，經調查後證實屬於在逃司機。警方亦發現涉案司機逃離現場後，曾到石籬一公屋由同伙接應。案發後翌日，案發時32歲私家車男車主以涉嫌「販運危險藥物」被捕；案發時22歲的私家車男司機棄車逃去，案發後兩日以涉嫌「誤殺」被捕，亦被揭發沒有有效駕駛執照；另外一名案發時19歲男子於案發翌日以涉嫌「協助罪犯」被捕。