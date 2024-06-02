深水埗海壇街昨路陷 受影響路段快線已重開 (更新)

深水埗海壇街與桂林街交界昨日(1日)出現路陷，面積約8米乘12米，深約4米，事件中無人受傷。運輸署就表示，因應路面下陷，由昨午起至下星期五上午，海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段全線封閉。今早有十多名承建商人員繼續進行搶修工作，透過夾斗車將路陷範圍內的雜物移走，泥頭車亦將一批新的砂石倒入地底，稍後再利用「跳錘」鞏固。

路政署指，聯同相關部門到場實地視察，發現路陷範圍約為8米乘12米，深約4米，亦有地下喉管損毁，相關部門已展開渠管及相關路面復修工程。署方已指示承建商隨時候命，在需要時向相關部門提供適切協助，務求盡快完成復修工程以重開受影響路段，並會繼續與相關部門協調跟進是次路陷的原因。