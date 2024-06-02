熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-06-02 22:40:12

深水埗海壇街昨路陷 受影響路段快線已重開 (更新)

分享：
深水埗海壇街發生路陷，並在天雨下疑有擴大跡象。(鍾式明攝)

深水埗海壇街發生路陷，並在天雨下疑有擴大跡象。(鍾式明攝)

深水埗海壇街與桂林街交界昨日(1日)出現路陷，面積約8米乘12米，深約4米，事件中無人受傷。運輸署就表示，因應路面下陷，由昨午起至下星期五上午，海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段全線封閉。今早有十多名承建商人員繼續進行搶修工作，透過夾斗車將路陷範圍內的雜物移走，泥頭車亦將一批新的砂石倒入地底，稍後再利用「跳錘」鞏固。

路政署指，聯同相關部門到場實地視察，發現路陷範圍約為8米乘12米，深約4米，亦有地下喉管損毁，相關部門已展開渠管及相關路面復修工程。署方已指示承建商隨時候命，在需要時向相關部門提供適切協助，務求盡快完成復修工程以重開受影響路段，並會繼續與相關部門協調跟進是次路陷的原因。

【22:30更新】

運輸署表示，受影響路段快線已經解封，恢復行車。同時亦有巴士公司職員為重開附近巴士站作準備。

【19:20更新】

政府發言人表示，受影響路段的快線預計今晚午夜前完成臨時修復，初步估計明日(3日)上午6時前重開，恢復行車。

發言人補充，水務署工程團隊正全力繼續進行餘下受影響行車線的永久修復工作，以爭取於本周三(5日)早上交通繁忙時間前重開海壇街（介乎欽州街與桂林街之間）往荔枝角方向慢線。及後，水務署會安排已臨時恢復行車的快線進行路面永久修復工程，預計於本周五(7日)早上交通繁忙時間前完成。

Ad Block

【15:32更新】

海壇街介乎欽州街與桂林街之間的全線仍然封閉，受影響巴士改路行駛。而桂林街介乎通洲街與海壇街之間的全線則已解封。到場了解情況的水務署長黃恩諾指，近日落大雨，可能導致路陷區域出現水土流失；雖有水管出現局部損毀，但供水無受影響。署方會在附近路面使用雷達檢測有無類似情況，如有發現會盡快做預防措施，屋宇署人員亦會視察附近有無特別情況。

兩條水管損毁

水務署昨晚表示，經視察後發現沒有供水水管損毁。渠務署則確認兩條約2米深、分別直徑約225毫米的污水渠及直徑300毫米的雨水渠局部損壞。當局爭取於周一凌晨起，分階段重開相關路面，減少道路使用者不便，並調查路陷原因。

Ad Block
受深水埗海壇街與桂林街交界的路陷影響，海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段往荔枝角方向行車線現時全面封閉。水務署及渠務署的工程團隊正全力搶修，受影響路段的快線預計今晚午夜前完成臨時修復。(鍾式明攝) 受深水埗海壇街與桂林街交界的路陷影響，海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段往荔枝角方向行車線現時全面封閉。水務署及渠務署的工程團隊正全力搶修，受影響路段的快線預計今晚午夜前完成臨時修復。(鍾式明攝) 受深水埗海壇街與桂林街交界的路陷影響，海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段往荔枝角方向行車線現時全面封閉。水務署及渠務署的工程團隊正全力搶修，受影響路段的快線預計今晚午夜前完成臨時修復。(鍾式明攝) 受深水埗海壇街與桂林街交界的路陷影響，海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段往荔枝角方向行車線現時全面封閉。水務署及渠務署的工程團隊正全力搶修，受影響路段的快線預計今晚午夜前完成臨時修復。(鍾式明攝) 受深水埗海壇街與桂林街交界的路陷影響，海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段往荔枝角方向行車線現時全面封閉。水務署及渠務署的工程團隊正全力搶修，受影響路段的快線預計今晚午夜前完成臨時修復。(鍾式明攝) 受深水埗海壇街與桂林街交界的路陷影響，海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段往荔枝角方向行車線現時全面封閉。水務署及渠務署的工程團隊正全力搶修，受影響路段的快線預計今晚午夜前完成臨時修復。(鍾式明攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受