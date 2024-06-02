深水埗海壇街昨路陷 政府料快線路段明早6時前重開(更新)

深水埗海壇街與桂林街交界昨日(1日)出現路陷，面積約8米乘12米，深約4米，事件中無人受傷。運輸署就表示，因應路面下陷，由昨午起至下星期五上午，海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段全線封閉。今早有十多名承建商人員繼續進行搶修工作，透過夾斗車將路陷範圍內的雜物移走，泥頭車亦將一批新的砂石倒入地底，稍後再利用「跳錘」鞏固。
路政署指，聯同相關部門到場實地視察，發現路陷範圍約為8米乘12米，深約4米，亦有地下喉管損毁，相關部門已展開渠管及相關路面復修工程。署方已指示承建商隨時候命，在需要時向相關部門提供適切協助，務求盡快完成復修工程以重開受影響路段，並會繼續與相關部門協調跟進是次路陷的原因。
【19:20更新】
政府發言人表示，受影響路段的快線預計今晚午夜前完成臨時修復，初步估計明日(3日)上午6時前重開，恢復行車。
發言人補充，水務署工程團隊正全力繼續進行餘下受影響行車線的永久修復工作，以爭取於本周三(5日)早上交通繁忙時間前重開海壇街（介乎欽州街與桂林街之間）往荔枝角方向慢線。及後，水務署會安排已臨時恢復行車的快線進行路面永久修復工程，預計於本周五(7日)早上交通繁忙時間前完成。
【15:32更新】
海壇街介乎欽州街與桂林街之間的全線仍然封閉，受影響巴士改路行駛。而桂林街介乎通洲街與海壇街之間的全線則已解封。到場了解情況的水務署長黃恩諾指，近日落大雨，可能導致路陷區域出現水土流失；雖有水管出現局部損毀，但供水無受影響。署方會在附近路面使用雷達檢測有無類似情況，如有發現會盡快做預防措施，屋宇署人員亦會視察附近有無特別情況。
兩條水管損毁
水務署昨晚表示，經視察後發現沒有供水水管損毁。渠務署則確認兩條約2米深、分別直徑約225毫米的污水渠及直徑300毫米的雨水渠局部損壞。當局爭取於周一凌晨起，分階段重開相關路面，減少道路使用者不便，並調查路陷原因。