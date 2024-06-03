深水埗海壇街路陷 疑因水土流失 受影響路段快線今早6時前重開

深水埗海壇街與桂林街交界上周六(1日)發生路陷，受事件影響海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段往荔枝角方向行車線至昨傍晚仍須全面封閉。水務署及渠務署的工程團隊正全力搶修，當局預計受影響路段的快線於昨晚午夜前完成臨時修復，初步估計今早6時前重開，恢復行車。屋宇署亦已派員視察路陷位置附近的樓宇，檢視後認為該些樓宇整體結構沒有明顯危險。

政府指，水務署工程團隊正搶修餘下受影響行車線的永久修復工作，並爭取於周三(5日)早上交通繁忙時間前重開海壇街(介乎欽州街與桂林街之間)往荔枝角方向慢線；快線路面永久修復工程預計於周五(7日)早上交通繁忙時間前完成。