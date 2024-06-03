深水埗海壇街路陷 疑因水土流失 受影響路段快線今早6時前重開

深水埗海壇街與桂林街交界上周六(1日)發生路陷，受事件影響海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段往荔枝角方向行車線至昨傍晚仍須全面封閉。水務署及渠務署的工程團隊正全力搶修，當局預計受影響路段的快線於昨晚午夜前完成臨時修復，初步估計今早6時前重開，恢復行車。屋宇署亦已派員視察路陷位置附近的樓宇，檢視後認為該些樓宇整體結構沒有明顯危險。
政府指，水務署工程團隊正搶修餘下受影響行車線的永久修復工作，並爭取於周三(5日)早上交通繁忙時間前重開海壇街(介乎欽州街與桂林街之間)往荔枝角方向慢線；快線路面永久修復工程預計於周五(7日)早上交通繁忙時間前完成。
出現下陷的路段位於欽州街與桂林街之間，面積約為8米乘12米，深約4米。範圍內約2米深有一條直徑約225毫米污水渠及一條直徑約300毫米雨水渠局部損壞。渠務署已採取臨時措施截流，並安排泵車臨時收集污水，確保有關渠務設施能保持運作，並計劃在路面緊急維修工程完成後，適時重置該兩段渠管。
水務署指，為進一步了解其他地底設施有否受路陷影響，已安排專家在附近路面使用雷達探測，現正檢視路底狀況 ，暫時未發現附近有出現路陷情況。
水務署、渠務署及路政署正聯合調查路陷原因。初步估計，近日大雨可能是加劇水土流失引致路陷的其中一個原因，相關部門會繼續全面及深入調查。