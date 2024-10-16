深水埗生果檔主企跳 父兄嘆熟客買5箱貨等的士被指阻街：叫人點生存

深水埗一名36歲生果檔檔主，昨日（15日）一度遭食環署以阻街為由，聲稱要發出6,000元告票，他激忿地跑上大廈天台企跳，最終送院檢查，據了解送院後由社工及心理學家跟進，目前情緒已回復穩定，已回家休息。涉事生果檔由三父子經營，問及事主激動企跳的原因，父兄二人均表示無奈，難掩冤屈，稱市道低迷，但食環署欠缺人性的嚴厲執法，令細舖生難以生存，更觸發事主今次失控。 熟客買5箱貨物被指阻街 事主胞兄表示，昨日早上由胞弟負責看檔，一名熟客前來買了5箱貨物，疊起並放在一部手推車上，準備召的士離開。食環署人員突然到來，不由分說指控阻街，未作出任何警告，便要求胞弟出示身分證，胞弟嘗試求情並解釋是客人買貨，但食環署未有理會，更要求客人亦要出示身分證，「個客嚟買嘢，佢未拎走，人喺度，連佢都想抄埋，咩道理嚟，而家撈正行係咪真係好XX難先。」胞弟亦因此情緒激動，衝上天台企跳表達不滿。

事主父「 呢啲係為錢執法」 胞兄續指，父親經營生果檔40年至今僅收過約10張告票，向來守法不阻街。其父親一提及事件，亦顯得不忿，「上貨時要用車仔嚟上，唔通係天上上（件貨）落嚟，一啲人性都冇？」又指現今香港搵食艱難，認為食環署至少應先作出警告，他們必定合作即時清開，直言食環署執法欠缺人情味「咁呢啲唔係執法而執法，呢啲係為錢執法。」

8月同樣情況被發告票 其胞兄又指，引致胞弟失控，因今次不是單一事件。他指食環署向來不定時巡查，今年8月署方以阻街為由，在不作警告後突擊抄牌。8月同樣是客人買貨擺放在手推車上等待送走而被罰，「一間舖兩個家庭，要養幾多人，一下6,000一下6,000，人哋點生存，換着你呀！」其父聞言亦指很大壓力，「而家好難經營，舖租人工都頂唔順，我個仔壓力大先上去跳樓」。

食環署指未有發告票 食環署回覆傳媒查詢指，該署與警方昨早於深水埗區北河街街市一帶，就店舖非法擴展營業範圍展開聯合行動。行動中，食環署人員就事涉店舖前的貨物進行調查，在查問店舖職員期間，一名男子突然情緒激動並走到附近大廈天台危站，需由警方及消防處人員處理。昨日（15日）的行動中，食環署署沒有對該店鋪發定額罰款通知書或作出檢控，曾於8月就非法擴展營業範圍向涉事店舖發出一張定額罰款通知書，罰款金額6,000元。 36歲生果檔檔主激動企跳 事發於昨日（15日）早上午10時11分，一名36歲姓龔生果檔檔主，在深水埗北河街與汝洲街交界一幢唐樓的天台危站叫嚷，險象環生。據了解，他月前因貨物擺放行人路，曾被食環署票控，昨日又因同一原因險收告票，疑一時激動走上天台危站。談判專家到場協助，直至上午約11時15分，事主態度軟化，返回安全位置，由救護車送院檢查。