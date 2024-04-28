深水埗織善社區節圓滿結束 孫玉菡出席與眾同樂 逾5千名市民參與

深水埗首場大型街頭嘉年華「織善社區節」由周大福慈善基金及香港社會創投基金（SVhk）共同主辦，今天(28日)於大南街圓滿結束，活動吸引逾5,000名市民、街坊參與，設6大主題區、近40個不同主題的攤位活動及打卡藝術裝置。香港社會創投慈善基金會創始人兼行政總裁魏華星先生指，期望今次活動讓公眾感受到社區的魅力和多樣性：「十分感謝深水埗區居民和香港市民的熱情參與和支持織善社區節，樂見活動現場人頭湧湧，熱鬧非凡。『織善社區節』是一個由社區做起的活動，不是為了街坊而做，而是讓街坊相信自己可以參與，實踐「With community, by Community, for community。」

活動邀請勞福局長孫玉菡與眾同樂 是次活動邀請到多位嘉賓出席開幕典禮，包括勞福局長孫玉菡、周大福慈善基金主席鄭家成、新世界發展行政總裁鄭志剛、香港社會創投慈善基金會創辦人及行政總裁魏華星等。「織善社區節」覆蓋深水埗大南街和石硤尾街，設6大主題區，包括「彼此學習」、「彼此聆聽」、「彼此看見」、「織善文創」、「織善街坊」及「織善客廳」，亦有多個攤位遊戲、工作坊、手工創作、互動體驗、展覽、音樂表演等。市民可換取「織善優惠劵」及「織善消費券」為小店打氣，及免費到拍照亭打卡留念等，感受社區面貌。