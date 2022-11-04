深水埗配水庫32泥土樣本含類鼻疽 袁國勇疑通風口進入 頭1分鐘食水勿飲用

本港類鼻疽個案過去3個月明顯上升，今年累計有34宗類鼻疽個案，8人離世，深水埗更錄得20宗個案疑出現爆發。政府早前到當區配水庫採集的泥土樣本，發現32個泥土樣本對類鼻疽呈陽性，衛生防護中心指，部分的基因分析與感染群組基因非常相似，暫時未知感染和傳播途徑。港大微生物學系講座教授袁國勇推斷，細菌可能經配水庫通風口進入，建議當局加裝過濾器。他重申，所有配水庫食水樣本均無發現病毒，顯示食水安全，不過市民亦應避免使用每日頭一分鐘食水及飲用未經煮沸的水。

團隊在區內採集471個環境樣本，當中有38個樣本對類鼻疽呈陽性，其中32個是在供應區內食水的配水庫泥土中發現，涉及石硤尾配水庫、畢架山配水庫及蝴蝶谷配水庫，當中6個可以「種菌」，經基因比對後，有4個樣本與8名病人感染的細菌極度同源，認為兩者有關聯，但暫未能確認感染及傳播途徑。此外，4個陽性泥土樣本來自白田邨第10期重建地盤，以及2個陽性樣本來自患者家中的洗手間水喉位及花瓶。至於配水庫食水樣本全部陰性。中心指，截至昨日，6名病人仍留醫。今年8月後感染的個案中則合共8人離世，其中6人居於深水埗。歐家榮說，當局正擬修例將類鼻疽列為須呈報傳染病，適時再公布。

袁國勇團隊與衛生署團隊上周到深水埗區配水庫視察及採集樣本，衛生防護中心昨召開記者會，交代類鼻疽個案調查進展。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今年累計有34宗類鼻疽感染個案，有25宗於8月後確診，其中20宗是深水埗居民，認為該區有群組感染，而調查過確診者的背景、接觸過的物件及去過的地方等，都未發現有共通點，而逾一半患者均甚少離開家中，難以確實感染途徑。

高溫致氯氣未能消毒

袁國勇昨再與政府人員到相關配水庫視察，指肯定水管無裂縫，即使日前經歷颱風和大雨都沒有泥土滲入，但不排除有其他高危因素。他推斷，細菌可能經配水庫上的通風口進入，「在配水庫頂部的通風口，用作令配水庫內外的空氣壓力平衡，當配水庫水位一直下降，外面空氣會進入水庫。打風下雨時，泥中的類鼻疽伯克氏菌經那些通風口進入水庫內。」他稱已在這些通風口採樣等候化驗。

本港食水一向有加入氯氣消毒，袁國勇估計因為早前8月的高溫，令水中含氯量未能發揮作用，「全球氣溫上升，水管好、配水庫溫度也一路增加，於是有個別情況，當氣溫一路增加，水中剩餘的游離含氯量降低，是另一個因素令含氯量可能到配水庫或家中時，已下降到一個水平，可能令類鼻疽伯克氏菌可送到家中。」他亦提到今次確診患者大部分是中年人，指人口老化亦是另一爆發高危因素。不過他強調，市民要接受類鼻疽屬於風土病，只要其非同源，毋須太擔心。

强調食水安全無類鼻疽菌

雖然未知傳播途徑，不過袁國勇說本港食水從沒找到類鼻疽菌，強調食水安全沒有問題，但建議水務署可在配水庫通風口加裝高效空氣過濾器，以及在配水庫出口安裝紫外光消毒。他亦再次呼籲區內居民，不要使用早上的「頭啖水」作漱口或飲用，最好先開水一分鐘，然後再用水；並建議有發燒、膿腫等病徵或可能感染類鼻疽的市民在求醫時，向醫生告知相關病徵，以進行血清化驗及細菌培植。

水務署總水務化驗師蔡德業表示，署方已於上月增加供應給深水埗的食水餘氯含量，並加強監測供水系統中的氯含量。同時會根據專家建議，調查有關配水庫，以防通風口出現滲漏，並研究在水庫出口加裝紫外線消毒裝置，以及在通風口加設過濾裝置。

另外，上月25日北角及將軍澳分別錄得1宗類鼻疽個案，被問及相關個案的基因分析及其他區的傳播風險，歐家榮表示，經流行病學調查及走訪患者居所，發現兩個案的基因排序不同，且均與深水埗群組不同，指類鼻疽在本港已是風土病，相信北角及將軍澳的個案與此次深水埗類鼻疽群組無關聯。