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2023-11-13 15:43:00

深水埗錶行劫殺案｜內地男DNA證屬當年省港旗兵遺下血衣 被控謀殺及企圖行劫還押至1月再訊 (更新)

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警方以謀殺罪拘59歲持雙程證入境男子 涉1991年深水埗持械劫殺案((now新聞截圖、無線新聞截圖)

警方以謀殺罪拘59歲持雙程證入境男子 涉1991年深水埗持械劫殺案((now新聞截圖、無線新聞截圖)

【15:40更新】新增被告今午提堂

1991年6月9日深水埗北河街劫案，3名男子涉持槍闖入珠寶行劫不果，開槍擊斃56歲男店員及後逃去無蹤。其中1名現年59歲男疑犯上周六經深圳灣口岸入境時被捕，被控1項謀殺及1項企圖行劫罪，案件今午在九龍城裁判法院首次提堂。被告暫准毋須答辯，裁判官押後案件至明年1月15日再訊，以待警方調查，期間被告還押候訊。

59歲被告文稳业持雙程證，報稱居於深圳，被控於1991年6月9日於北河街1A號地下信發公司內與2名不知名男子謀殺男子鄭啟霖，以及企圖搶劫信發公司。警方今午押送男疑犯到庭，多名警員荷槍實彈戒備。
 

【12:00更新】新增警方交代案情

警方交代拘捕一名涉及32年前錶行劫殺案的內地男子詳情。西九龍總區重案組警司鍾雅倫指，在1991年6月9日，被捕疑犯與另外2人持手槍和鐵槌闖入深水埗北河街一間金飾及錶行行劫，當中1人向當時56歲男職員頭部開槍，導致其死亡，另2人企圖用槌打爛玻璃櫃惟不成功，其中1人更被玻璃割傷，3人事敗逃去，並在車上留下一件染血衣物。

警方多年來一直調查，2021年鎖定一名男子身份，證實他是內地男子，遂放入通緝名單，他前日(11日)由深圳灣口岸準備入境香港，隨即被警員拘捕。被捕男子姓文，59歲，報稱內地工廠職員，在請求政府化驗所專家進行監證工作後，昨日(12日)證實當年染血T-shirt上面的DNA是被捕男子，而且他的指模亦與錶行劫案中的玻璃櫃上的指模吻合，警方已落案起訴謀殺及企圖搶劫罪，案件下午在九龍城法院提堂。警方強調，無論案件發生多久，都會將罪犯繩之於法，而且會繼續追查涉案餘下2名疑匪下落。

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暫未知是否曾槍殺職員    未見與葉繼歡案有關

警方指，被捕男子是內地居民，當局有與內地機關溝通以及請求協助，惟遇上困難，直至前日他入境香港時才能將他拘捕，暫未知被捕男子是否當年開槍射殺當年錶行職員的疑犯，亦未見與案發當日下午葉繼歡案件有關連，又指警員已將拘捕疑犯的消息，通知當年死者的家屬，家屬知道後亦感欣慰。被捕男子並無黑社會背景，惟在內地曾經入獄。

西九龍總區重案組警司鍾雅倫及高級督察林子鎌交代案情。 警方以謀殺罪拘59歲持雙程證入境男子 涉1991年深水埗持械劫殺案(now新聞截圖) 警方以謀殺罪拘59歲持雙程證入境男子 涉1991年深水埗持械劫殺案(無線新聞截圖) 警方以謀殺罪拘59歲持雙程證入境男子 涉1991年深水埗持械劫殺案(無線新聞截圖) 警方以謀殺罪拘59歲持雙程證入境男子 涉1991年深水埗持械劫殺案(無線新聞截圖) 當年被劫的錶行相片。(鍾式明攝) 當年被劫的錶行相片。(鍾式明攝) 當年疑犯乘坐的車輛。

警方將會交代案情

【11月13日10:15更新】1991年深水埗北河街一間鐘錶行，被3名「省港旗兵」持械行劫，期間一名男職員遭槍殺，3名劫匪最後一無所獲逃去無蹤，並一直逍遙法外。事隔32年，一名59歲內地男子前日(11)經深圳灣來港旅遊，被揭發在通緝名單上，當場被警方拘捕。

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一名59歲男子上周六從內地來港旅遊，乘搭掛有中港車牌的七人車於深圳灣過關時，被入境處職員發現他在通緝名單之上，於是通知警方到場調查。警員當場拘捕該名男子，案件交由西九龍總區重案組跟進。消息指，警員在調查期間，證實男子指模與當年的疑犯吻合，進行DNA化驗亦證實吻合

32年前錶行劫案男職員被槍殺

被捕男子涉及199169日發生的深水埗錶行劫殺案3名內地男子當日進入北河街一間錶行，要求店主取出名錶，店主及男店員覺得有可疑，3人隨即拔出手槍大叫「打劫」。男店員按警鐘，其中一名劫匪即向該男店員的太陽穴位置開槍。3名劫匪見事敗拔足逃走，登上接應的私家車離開。中槍的男店員送院搶救無效，最終不治。

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