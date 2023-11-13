深水埗錶行劫殺案｜葉繼歡同日下午「重出江湖」 械劫5金舖掠千萬珠寶

與警駁火逾 50 槍

根據當年報道，葉繼歡在逃獄匿藏兩年後重出江湖，與4名悍匪先在銅鑼灣劫持一輛客貨車及人質，往觀塘物華街連環搶劫一列5間珠寶金行，且與到場圍捕警員發生激烈槍戰。雙方駁火超過50多槍，最後掠去近1,000萬元珠寶金飾，並登上賊車逃走。其後，賊車遇的士阻去路，匪徒向的士開槍傷及一名的士司機；然後匪徒再截劫小巴，最後駕駛小巴逃至九龍城棄車逃去無蹤。