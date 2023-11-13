深水埗錶行劫殺案｜葉繼歡同日下午「重出江湖」 械劫5金舖掠千萬珠寶

深水埗1991年二手錶行劫殺案的兇手昨日由深圳入境香港時落網，令人回憶起90年代省港旗兵持槍械劫金行及綁架富豪的「槍林彈雨」年代，在疑犯當日(1991年6月9日)早上持手槍擊斃52歲錶行男職員後，同日下午亦發生觀塘物華行劫案，當時「三大賊王」之一的葉繼歡帶多名蒙面匪徒，連環打劫物華街5間金行，共劫走價值千萬元珠寶金飾，葉繼歡更手持自動步槍AK47與警員在街上駁火，一共開了54槍，其間賊匪騎劫小巴往九龍城棄車逃去。
與警駁火逾50槍
根據當年報道，葉繼歡在逃獄匿藏兩年後重出江湖，與4名悍匪先在銅鑼灣劫持一輛客貨車及人質，往觀塘物華街連環搶劫一列5間珠寶金行，且與到場圍捕警員發生激烈槍戰。雙方駁火超過50多槍，最後掠去近1,000萬元珠寶金飾，並登上賊車逃走。其後，賊車遇的士阻去路，匪徒向的士開槍傷及一名的士司機；然後匪徒再截劫小巴，最後駕駛小巴逃至九龍城棄車逃去無蹤。
1996年被警擊中致癱入獄 2017年肺癌離世
葉繼歡至1996年再次偷渡到香港企圖犯案時落網，遭警員開槍擊中導致下半身癱瘓，經審訊後入獄36年零3個月，至2017年4月19日凌晨1時許因肺癌在瑪麗醫院羈留病房離世，終年56歲。