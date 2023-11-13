深水埗錶行劫殺案｜被捕內地男子DNA證實屬當年劫匪遺下染血衣物　警控謀殺及企圖搶劫罪下午提堂 (更新)

【11月13日12:00更新】新增警方交代案情

警方交代拘捕一名涉及32年前錶行劫殺案的內地男子詳情。西九龍總區重案組警司鍾雅倫指，在1991年6月9日，被捕疑犯與另外2人持手槍和鐵槌闖入深水埗北河街一間金飾及錶行行劫，當中1人向當時56歲男職員頭部開槍，導致其死亡，另2人企圖用槌打爛玻璃櫃惟不成功，其中1人更被玻璃割傷，3人事敗逃去，並在車上留下一件染血衣物。

警方多年來一直調查，2021年鎖定一名男子身份，證實他是內地男子，遂放入通緝名單，他前日(11日)由深圳灣口岸準備入境香港，隨即被警員拘捕。被捕男子姓文，59歲，報稱內地工廠職員，在請求政府化驗所專家進行監證工作後，昨日(12日)證實當年染血T-shirt上面的DNA是被捕男子，而且他的指模亦與錶行劫案中的玻璃櫃上的指模吻合，警方已落案起訴謀殺及企圖搶劫罪，案件下午在九龍城法院提堂。警方強調，無論案件發生多久，都會將罪犯繩之於法。