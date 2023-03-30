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2023-03-30 17:10:00

深水埗阿布泰便利店傳明天起結業　阿布泰至少5分店近月被指欠租

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深水埗阿布泰便利店開業未滿1年，傳明天起結業，至少5分店近月被指欠租約130萬元。(阿布泰)

深水埗阿布泰便利店開業未滿1年，傳明天起結業，至少5分店近月被指欠租約130萬元。(阿布泰)

阿布泰（AbouThai）去年進軍便利店市場，先後落戶銅鑼灣、深水埗、元朗及西貢，不過今日有指，位於深水埗的「ABT阿布泰便利店」只營業至今日（30日）。近日亦有指至少5間阿布泰分店欠租。

開業未滿1年

據資料顯示，阿布泰去年3月在銅鑼灣開首家便利店後，4月再開設第二間便利店，即今次傳結業的深水埗店，開業至今未滿一年，而該店主要售賣各款糧油雜貨、急凍食品及泰國蔬果等，當時開張首日曾出現人龍。

至少5分店被指欠租130萬

據本地傳媒了解，阿布泰近月生意欠佳，至少5家分店被追租，涉及近130萬元。

當中阿布泰鰂魚涌康怡廣場分店，2月份被業主恒隆地產入稟追討一個月或逾11.1萬元欠租，3月再被業主入稟追討逾11.1萬元欠租，合共22.2萬元。其他分店如觀塘APM旗艦店、沙田中心、旺角荷李活商業中心、九龍灣淘大商場同樣在3月陸續被業主入稟追租。

APM分店被追討2個月欠租，合共39萬元，平均每月租金近20萬元；旺角荷李活商業中心分店亦兩度被業主入稟，追討2個月合共25.2萬元租金；沙田中心分店被追討3個月租金，合共30萬元；九龍灣淘大商場分店則被追討一個月，逾12.3萬元租金。

根據阿布泰網頁顯示，公司目前設有26間分店，大部份為商場舖，並主要集中在新界區，佔15間最多；九龍及港島區亦分別有8間及3間。

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