深水埗阿布泰便利店傳明天起結業　阿布泰至少5分店近月被指欠租

阿布泰（AbouThai）去年進軍便利店市場，先後落戶銅鑼灣、深水埗、元朗及西貢，不過今日有指，位於深水埗的「ABT阿布泰便利店」只營業至今日（30日）。近日亦有指至少5間阿布泰分店欠租。

開業未滿1年

據資料顯示，阿布泰去年3月在銅鑼灣開首家便利店後，4月再開設第二間便利店，即今次傳結業的深水埗店，開業至今未滿一年，而該店主要售賣各款糧油雜貨、急凍食品及泰國蔬果等，當時開張首日曾出現人龍。