深水埗「棚仔」布市場下午5時永久關閉　食環一度禁對外開放惹布販不滿 (多圖)

位於深水埗欽州街、有44年歷史的「棚仔」布市場，食環署上月15日發信要求布販將於今日(31日)遷出，並於同日下午5時永久關閉。今早不少布販趕緊清貨散貨，豈料食環署職員突通知不許對外開放，禁止顧客買貨，只允許布販搬貨，引起布販不滿，雙方一度為此爭論。

布販：做官要言而有信

有布販展示早前食環署的信件，指未有提及今天禁止交易，又質問食環職員：「依家夠5點未？」亦有人批評：「做官嘅要言而有信丫嘛，做官嘅無信用，你叫我哋啲蟻民點樣生存？」至早上10時，多名食環署職員終離開現場，布販於是將布料擺在行人路割價出售或免費送予街坊，現場有不少市民在揀選心儀的布料。