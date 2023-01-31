深水埗「棚仔」布市場下午5時永久關閉　食環一度禁對外開放惹布販不滿 (多圖)

位於深水埗欽州街、有44年歷史的「棚仔」布市場，食環署上月15日發信要求布販將於今日(31日)遷出，並於同日下午5時永久關閉。今早不少布販趕緊清貨散貨，豈料食環署職員突通知不許對外開放，禁止顧客買貨，只允許布販搬貨，引起布販不滿，雙方一度為此爭論。
布販：做官要言而有信
有布販展示早前食環署的信件，指未有提及今天禁止交易，又質問食環職員：「依家夠5點未？」亦有人批評：「做官嘅要言而有信丫嘛，做官嘅無信用，你叫我哋啲蟻民點樣生存？」至早上10時，多名食環署職員終離開現場，布販於是將布料擺在行人路割價出售或免費送予街坊，現場有不少市民在揀選心儀的布料。
新布市場2月1日開幕
食環署表示，隨着「棚仔」今日關閉以騰出土地作公營房屋發展，選擇繼續經營的合資格布販，明日起遷往鄰近的食環署新場地，形容做到無縫交接。署方指，新場地位於早前已停運並翻新過的通州街臨時街市第1至3座，合共有53個攤檔，去年16名合資格布販參加食環署安排的圍內競投，全部成交，檔位月租由765元起，平均約1,800元。除圍內競投外，另有12個攤檔是於去年12月初的街市攤檔公開競投中成功租出，租戶將於5月1日起陸續遷入。街市內尚餘的攤檔將於下周二(2月7日)進行公開競投。
33戶選擇離場16戶遷至新布市場
至於「棚仔」將於今日下午5時關閉，食環署指一直有就關閉小販市場的安排與檔販聯繫，又指「棚仔」原計劃於去年年底關閉，但考慮到部分檔販希望經營至今年農曆新年後，食環署最終將關閉日期延至今日。如個別租戶在遷出時有實際困難，食環署會考慮酌情安排。小販市場內合資格的49位非持牌經營者，根據他們遞交的意向書，當中有33戶選擇離場及16戶選擇搬遷至新場地。