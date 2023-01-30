深水埗「棚仔」布市場明永久關閉　檔販布疋劈價散貨

位於深水埗欽州街、有44年歷史的「棚仔」布市場，食環署上月15日發信要求布販將於明日(31日)遷出，同日下午5時永久關閉。據悉棚仔關閉後，棚內的所有剩餘貨物將被當局充公。食環署指，布販可搬至鄰近通州街橋底街市，第1至3座的新布藝市場繼續經營，但新舖位以競投形式招租，即變相抬高租價。

布販批食環通知倉促

「信昌疋頭」檔主何小姐接受傳媒訪問時透露，食環署通知十分倉促，加上大部份布販已上年紀，不夠時間搬遷。她亦只是於年三十休息數小時，其後整個農曆新年假期，都忙於回來清理。她稱，父親經營攤位40多年，她亦協助父親近30年，形容自己是「棚仔第二代」。而新布藝市場租金是現時6倍以上，故大部份布販都不會搬遷，不過她仍競投了一個約百多呎的細舖，嘗試繼續堅持，「承存阿爸留落嚟心血。」

在「棚仔」經營44年的梁先生則稱，新布藝市場經營租金昂貴，自己不會搬遷繼續經營。梁先生直言「天下無不散之筵席」，個人沒有掛念，又認為棚仔並非古蹟，即使保留作用亦不大。