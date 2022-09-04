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2022-09-04 22:42:00

深水埗5歲男童亡｜母被控謀殺明提堂 死者姨母涉對所看管兒童或少年人忽略被捕 (更新)

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男童母親情緒激動，一度企跳。(網上影片截圖)

男童母親情緒激動，一度企跳。(網上影片截圖)

 

【22:40更新】深水埗一名5歲男童上周六(3日)被發現倒斃家中的案件，死者母親今日被暫控一項謀殺罪，案件明日(5日)在西九龍裁判法院提堂。

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【9月4日15:04更新】深水埗一名5歲男童早前懷疑長期受虐倒斃家中，警方除了以涉嫌謀殺將死者母親拘捕外，據了解，警方於星期六晚在深水埗拘捕多一名年約40歲的本地女子，消息指是死者的姨母，涉嫌對所看管兒童或少年人忽略。

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【17:13更新】深水埗5歲男童死亡，母親涉謀殺被捕，警方下午5時交代案情。深水埗警區助理指揮官(刑事)呂智豪稱，人員進入單位後，在房間發現男童屍體，其身上有30多處可疑傷勢，相當嚴重，布滿全身，包括由頭到腳，涉及刮傷、損傷和瘀傷等，最嚴重是在面部，有一些紫色、黑色傷痕，因此警方有理由相信有人長時間對男童進行虐待，並在調查後拘捕報案母親，涉嫌謀殺；至於男童死因有待驗屍後確定。

母親或產後有情緒問題    警查企跳是否涉畏罪自殺

警方續指，被捕母親有3個小朋友，包括8歲大女、死者5歲兒子以及3歲兒子，共同住在石硤尾街2M號單位，除死者外，目前2名小朋友健康，涉案家庭無任何暴力紀錄，惟被捕人可能因為產後有情緒問題。死者則讀幼稚園低班，1月後已經無參與實體課，網課也無定時參與，家長以不同藉口推説，直至學校轉回實體課，都沒有現身回校。涉案男童有發展遲緩問題，經常發脾氣，相信家人對男童的管教非常困難，而他亦長期被母困房間，懷疑他是在疫情未能上課期間受到虐待，警方非常重視案件，正在調查被捕人，會見相關人士，不排除有更多人被捕。

警方指，男童的生父是一名越南籍任職散工的男子，跟男童母親並無婚姻關係，不是同住亦甚少見子女，惟有定期提供經濟支援，例如交租等，據悉社工一直有跟進家庭個案，嘗試接觸、定期探訪，但被捕人不願意讓社工接見。現時被捕人有5月的身孕，在醫院仍然情緒激動。被問到人員上門時，為何母親一度企跳，呂智豪表示正在調查中，未知是否涉畏罪自殺。

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【11:10更新】深水埗劏房5歲男童死亡案，消息指，案中死亡的男童身上布滿可疑傷痕，警方懷疑當中另有內情，現將案件列為「謀殺案」處理，並拘捕涉案母親。

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【09:30更新】一名5歲男童凌晨在深水埗一個劏房內昏迷，送院後證實不治，其母親情緒激動，一度企圖跳樓，幸最終獲救。

女事主一度企跳  「半天吊」逾分鐘

凌晨約零時52分，警方接獲石硤尾街2M號唐樓一名母親報案，指其5歲的兒子在單位昏迷並身亡。消防及警方到場後，發現報案女子危坐在單位窗邊企跳。從網上影片所見，女事主當時幾乎整個人爬出窗外，「半天吊」逾1分鐘，險象環生，救援人員緊緊將其捉住，才不致於墮樓，消防亦架起雲梯拯救。

最終人員將昏迷的5歲男童送往廣華醫院搶救後，證實不治，女事主就被拉回安全位置，她情緒激動由救護車送往明愛醫院，再轉送瑪嘉烈醫院治理。

女事主生活坎坷   男童瘦弱身形如2

據了解，涉事母親姓黎34歲，育有9歲女兒、5歲及2歲兒子，在經濟困難下，女事主將長女及幼子交親友照顧，自己就與案中死亡的5歲男童相依為命；至於死亡的5歲男童皮黃骨瘦，身形如2歲至3歲兒童般瘦弱被發現時已面色發黑深水埗警區重案組現正追查男童死因。

男童母親情緒激動，一度企跳。(網上影片截圖) 男童母親情緒激動，一度企跳。(網上影片截圖) 消防架起雲梯拯救。(網上影片截圖)
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