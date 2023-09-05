深水埗T形路牌連環失竊 再多一名男子被捕「惠安街」被尋回（更新）

再多一名53歲男子涉與深水埗T字形街名牌失竊案有關被捕。

自今年7月起，深水埗接連有殖民時代、極具歷史價值的T字形街道名牌疑遭盜竊。路政署證實，一共有10個懷舊式T字形街名牌懷疑被非法移除，因此已就事件報警。警方於上月17日在深水埗區內，以涉嫌「連環盜竊」及「爆竊」拘捕一名49歲男子，他涉嫌用簡單螺絲批工具拆除路牌，並以數千元港幣轉售他人收藏。

再多一名53歲男子被捕

警方經順籐摸瓜深入調查後，上月23日以涉嫌「盜竊」罪再拘捕多一名53歲男子，他涉為中介人轉售被盜路牌從中獲利，相信兩名被捕男子互相認識。同時於昨日(4日)，根據線報及情報分析於深水埗福華街一幢唐樓大廈天台尋回一塊被盜的路牌「惠安街」。警方初步相信，今次被捕的53歲男賊，與偷「惠安街」路牌的並非同一人。