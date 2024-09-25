深海一號攜蛟龍號抵港 卓永興冀更多青年投身深海研究

國家科研考察船「深海一號」與深度載人潛水器「蛟龍號」首次訪港，昨早抵港並停泊在尖沙咀海運碼頭。政務司副司長卓永興、科大校長葉玉如等出席歡迎儀式，多名官員、立法會成員及中小學生獲安排登船參觀。卓永興在歡迎儀式致辭時表示，此次訪港體現了中央政府對香港海洋科研發展及生態保育的關心和支持，亦希望未來更多香港年輕人投身於深海研究，了解海洋科學的發展。

「深海一號」上月啟航，國際科研考察隊在45天的航程在西太平洋海域進行生物多樣性的調查，作業深度達7,000米的「蛟龍號」進行18次下潛工作，取得617件生物及生態樣品，將帶回實驗室作進一步研究，推動深海生物多樣性國際合作研究。是次計劃為迄今唯一由中國政府主導而聚焦於深海、並經聯合國批准的「聯合國海洋十年大科學計劃」之一。「蛟龍號」更是首次搭載海外科學家下潛，考察隊18人，其中3人是來自香港的科學家，另有來自加拿大、西班牙等地8國的科學家，以及7名中國內地科研人員。