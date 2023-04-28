添「灰證」致濫用殘疾泊位 申訴專員促檢視申請程序

運輸署2021年放寬容許接載殘疾人士而持有證明書(俗稱「灰證」)的人士亦可使用殘疾人士專用泊位，惟新措施被指加劇專用泊位短缺問題。申訴專員公署昨公布路旁殘疾人士專用泊車位使用調查，質疑運輸署批出傷殘人士接載者使用車位的許可證過於寬鬆，並無措施確保專用車位不被濫用。

過往僅容許持有許可證(俗稱「藍證」)的傷殘人士使用殘疾人士專用泊位，因應一宗司法覆核案，2021年1月放寬使用資格，容許「灰證」人士亦可使用，至去年11月，署方共簽發2,729張「灰證」，加上約1,700張「藍證」，令車位與持證人比例由1比4增至1比8.5。

申訴專員公署主動調查後認為，許可證及證明書的訂立制度和背景不同，兩者的審批準則及申請資格亦各異，但運輸署未有理順相關差異及深入評估實際推行新措施時所遇到的各種問題，以致署方在制定措施過程、評估泊位的供應情況、審批申請、防止濫泊和跟進調查投訴個案方面皆有不足。

公署認為，運輸署有必要正視許可證和證明書的差異，以及採取措施以防止路旁專用泊位被濫用，並提出11項改善建議，包括定期調查泊位使用率、全面檢視申請程序、設置智能監察系統等。

運輸署：已立即改善

運輸署感謝公署調查及同意有關建議，並稱早前已因應持份者意見立即改善，包括收緊證明書申請及審批要求，以及加強監察泊位使用情況。而由實施新措施截至今年3月底，路旁專用泊位已由449個增加至531個，另有36個正準備興建。