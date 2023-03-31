清明復活假料903萬人次進出香港 下月7日、10日陸路出入境高峰

清明節及復活節假期將至，是防疫措施完全解除、全面通關後首個長假，不少港人趁假期外遊或探親。入境處預計下月1至10日將有約903萬人次經各管制站進出香港，其中約754萬人次使用各陸路邊境管制站。該處預計陸路出境較為繁忙的日子為下周五(7日)，入境高峰期則為下月10日。
入境處表示，預計約有903萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，包括香港居民及訪客；當中約83.5%旅客，即約754萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。該處預計，陸路出境較為繁忙的日子為下周五(7日)，出境人次達52.2萬；入境高峰期為下月10日，入境人次達51.9萬。
羅湖成最繁忙管制站
而羅湖將會是最繁忙的管制站，約有220萬人次進出香港，即每日平均約22萬人次；落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均約有14.7萬及13.8萬人次出入境。翻查資料，2019年4日復活節假，各個口岸錄得477.3萬人次出入境，平均每日約119.3萬人次進入，今年復常後與疫情前出入境人次仍有一段距離。
為疏導假期旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流；並會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。入境處亦聯同警務處、海關和港鐵在羅湖成立聯合指揮中心，以作出相應部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，確保過關人流暢順。
入境處提醒，已登記使用快捷e-道的本港居民如換領新身份證，必須重新登記才可繼續使用。旅客亦可透過入境處流動應用程式，查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況。
李慧琼憂內地團情況五一惡化
另外，通關後內地旅客湧現，大量平價旅行團亦重臨紅磡及土瓜灣等地區，引起阻街等問題。九龍城區議會一個委員會昨討論事件，民建聯區議員李慧琼表示，「超平價團」要以購物補償團價，對本港實質經濟增長無大裨益，更可能令旅客對香港留下壞印象，建議不應讓「超廉價團」無限制進來香港。她更擔心現時問題只是剛剛開始，五一黃金周時會惡化。
區議員楊永杰亦指，現時指定接待的餐廳利用公家資源做生意，需要不同部門協助維持秩序及加強清潔街道，做法不公道。
旅監局：措施改善人流 已要求申報團費
旅監局則指，已要求有關食肆最遲昨日落實多項改善措施，職員到場巡查後認為人流有改善，流程較為順暢。局方亦自前日起要求旅行團除了申報團費，亦要申報是否有提前預訂團餐，以及食飯的時間和地點；會拿否延長30分鐘的用餐時間則按情況而定。